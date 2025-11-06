ΝΟΧ: Το γκολ της Στρατηδάκη έκρινε την πρόκριση!

Χάρη σε γκολ της Κικής Στρατηδάκη, ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ΑΝΕΚ LINES πήρε τη νίκη και την πρόκριση επί του ΓΣ Ηλιούπολης για το Κύπελλο Ελλάδος.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη επιβλήθηκε με 9-8 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης στο κολυμβητήριο Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του θεσμού.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τον ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES να αποκτά προβάδισμα 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ στο ημίχρονο η Ηλιούπολη μείωσε στο γκολ (5-6).

Στα δύο επόμενα οκτάλεπτα οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ, με την Ηλιούπολη να ισοφαρίζει τρεις φορές, όμως το καθοριστικό γκολ της Στρατηδάκη στο 1.19’’ πριν από το φινάλε χάρισε την πρόκριση στον ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES.

Η Ντάσιου ήταν η πρώτη σκόρερ με τρία τέρματα, ενώ το νικητήριο γκολ της Στρατηδάκη την κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες της αναμέτρησης. Για τον ΓΣ Ηλιούπολης, τέσσερα γκολ σημείωσε η Γκίλλα.

Ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES συνεχίζει έτσι στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΠΑΟΚ, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final Four.

Διαιτητές: Σταυρίδης – Μαρκοπούλου

Οκτάλεπτα: 2-4, 3-2, 1-1, 2-2

ΓΣ Ηλιούπολης (Στάθης Φανός): Μαυρωτά Λ., Κύρκου, Μαυρωτά Ι. 1, Γεωργίου, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Γκίλλα 4, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη, Τανκέεβα1, Φελλά, Σταυρίδου, Χαλκίτη, Κελαδίτη

ΝΟ Xανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 1, Πάτερου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή