menu
16.1 C
Chania
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

ΝΟΧ-Τεχνική κολύμβηση: 34 μετάλλια στους Χειμερινούς στο Βόλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή για τον Ναυτικό Ομιλο Χανίων στους Χειμερινούς αγώνες τεχνικής κολύμβησης που φιλοξενήθηκαν στο κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας Βόλου.

Οι Χανιώτες αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στα αγωνίσματα που μέρος, ατομικά και ομαδικά (σκυτάλες), με την επιτυχία τους να ανέρχεται συνολικά στα 34 μετάλλια. Συγκεκριμένα οι αθλητές του ΝΟ Χανίων κατέκτησαν 6 χρυσά, 16 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά το ταλέντο και τις ικανότητές τους.
Ο ΝΟ Χανίων ξεκίνησε την πορεία του στη διοργάνωση την περασμένη Πέμπτη και την ολοκλήρωσε με την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή.
Την αποστολή συνόδευσαν οι Αντώνης Τσουρουνάκης, Βασιλεία Ατζαράκη και Νίκος Τρουλλινός ενώ συνοδός ήταν η Σοφία Μωραϊτάκη.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των τελευταίων τριών ημερών (13-15/2) είναι τα εξής:

Χρυσά μετάλλια
• Παρδαλάκη Γεωργία-Ευτυχία 200μ. επιφάνεια κορασίδων 1:38.70
• Ανδριανάκη Γεωργία 400μ. επιφάνεια κορασίδων 3:38.21
• Μπολουδάκης Εμμανουήλ 50μ. επιφάνεια παμπαίδων Β 24.33

Ασημένια μετάλλια
• Καντιάνη Ειρήνη 400μ. Y/B νεανίδων 3:28.15
• Μερλέμη Λυδία-Μαρία 50μ. επιφάνεια κορασίδων 20.44
• Πάβλοβιτς Αλεξάνδρα 400μ. επιφάνεια παγκορασίδων Α 3:56.32
• Στρατουδάκη Αργυρώ 50μ. διπλά πέδιλα παγκορασίδων Α 30.12

Χάλκινα μετάλλια
• Καντιάνη Ειρήνη 200μ. Y/B νεανίδων 1:32.91
• Δασκαλάκη Κωνσταντίνα 400μ. Y/B νεανίδων 3:34.80
• Σιβαροπούλου Χρυσή 50μ. επιφάνεια κορασίδων 20.81
• Ανδριανάκη Γεωργία 200μ. επιφάνεια κορασίδων 1:42.54
• Παρδαλάκη Γεωργία-Ευτυχία 400μ. επιφάνεια κορασίδων 3:39.90
• Αρτεμάκη Κωνσταντίνα 50μ. διπλά πέδιλα παγκορασίδων Α 30.32
• Κακατσάκη Αικατερίνη 50μ. άπνοη παγκορασίδων Α 21.90
• Γούναρη Αγγελική 50μ. διπλά πέδιλα προαγωνιστικά κορίτσια 30.11
• Μπολουδάκης Εμμανουήλ 200μ. επιφάνεια παμπαίδων Β 2:03.80

ΣΚΥΤΑΛΕΣ
Χρυσά μετάλλια
• Αλπάντη Μαρία / Μερλέμη Μαρία-Λυδία / Ανδριανάκη Γεωργία / Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία 4×100μ. επιφάνεια κορασίδων 3:01.72
• Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία / Μερλέμη Μαρία-Λυδία / Αλπάντη Μαρία / Ανδριανάκη Γεωργία 4×200μ. επιφάνεια κορασίδων 6:53.90
Ασημένια μετάλλια
• Κακατσάκη Αικατερίνη / Τζινευράκη Πολυξένη / Στημαδωράκη Ναταλία / Πάβλοβιτς Αλεξάνδρα 4×200μ. επιφάνεια παγκορασίδων 8:01.86
• Τρουλλινός Νικόλαος / Καντιάνη Ειρήνη / Χίνος Ιάσων / Χατζηπλή Ευαγγελία 4×100μ. SB ανδρών/γυναικών 3:04.30
• Μαρκουλάκης Γεώργιος / Αλπάντη Μαρία / Μπολουδάκης Γεώργιος / Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία 4×100μ. διπλά πέδιλα mixed παίδων/κορασίδων 3:30.91
• Μαρκουλάκης Γεώργιος / Αλπάντη Μαρία / Μπολουδάκης Γεώργιος / Μερλέμη Μαρία-Λυδία 4×100μ. SB παίδων/κορασίδων 3:18.51
• Μπολουδάκης Εμμανουήλ / Λειβαδιωτάκης Μιχαήλ / Χωλόπουλος Θεόδωρος / Φραγκιουδάκης Εμμανουήλ 4×100μ. επιφάνεια παμπαίδων 4:05.50

Χάλκινα μετάλλια
• Καντιάνη Ειρήνη / Γερουλάκη Δέσποινα / Δασκαλάκη Κωνσταντίνα / Βασιλάκη Πηνελόπη 4×100μ. επιφάνεια νεανίδων 3:05.06
• Χίνος Ιάσων / Βασιλαντωνάκης Στυλιανός / Χίνος Κυριάκος / Τρουλλινός Νικόλαος 4×200μ. επιφάνεια ανδρών 6:44.83
• Νίκο Γεώργιος / Μεσσαριτάκης Μάριος / Μπλαζουδάκης Κωνσταντίνος / Μπολουδάκης Γεώργιος 4×200μ. επιφάνεια παίδων 7:34.50
• Φραγκιουδάκης Εμμανουήλ / Χωλόπουλος Θεόδωρος / Λειβαδιωτάκης Μιχαήλ / Μπολουδάκης Εμμανουήλ 4×200μ. επιφάνεια παμπαίδων 9:23.61

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum