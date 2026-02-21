ΝΟΧ-Τεχνική κολύμβηση: 34 μετάλλια στους Χειμερινούς στο Βόλο

1 από 14

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή για τον Ναυτικό Ομιλο Χανίων στους Χειμερινούς αγώνες τεχνικής κολύμβησης που φιλοξενήθηκαν στο κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας Βόλου.

Οι Χανιώτες αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στα αγωνίσματα που μέρος, ατομικά και ομαδικά (σκυτάλες), με την επιτυχία τους να ανέρχεται συνολικά στα 34 μετάλλια. Συγκεκριμένα οι αθλητές του ΝΟ Χανίων κατέκτησαν 6 χρυσά, 16 ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

Ο ΝΟ Χανίων ξεκίνησε την πορεία του στη διοργάνωση την περασμένη Πέμπτη και την ολοκλήρωσε με την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή.

Την αποστολή συνόδευσαν οι Αντώνης Τσουρουνάκης, Βασιλεία Ατζαράκη και Νίκος Τρουλλινός ενώ συνοδός ήταν η Σοφία Μωραϊτάκη.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των τελευταίων τριών ημερών (13-15/2) είναι τα εξής:

Χρυσά μετάλλια

• Παρδαλάκη Γεωργία-Ευτυχία 200μ. επιφάνεια κορασίδων 1:38.70

• Ανδριανάκη Γεωργία 400μ. επιφάνεια κορασίδων 3:38.21

• Μπολουδάκης Εμμανουήλ 50μ. επιφάνεια παμπαίδων Β 24.33

Ασημένια μετάλλια

• Καντιάνη Ειρήνη 400μ. Y/B νεανίδων 3:28.15

• Μερλέμη Λυδία-Μαρία 50μ. επιφάνεια κορασίδων 20.44

• Πάβλοβιτς Αλεξάνδρα 400μ. επιφάνεια παγκορασίδων Α 3:56.32

• Στρατουδάκη Αργυρώ 50μ. διπλά πέδιλα παγκορασίδων Α 30.12

Χάλκινα μετάλλια

• Καντιάνη Ειρήνη 200μ. Y/B νεανίδων 1:32.91

• Δασκαλάκη Κωνσταντίνα 400μ. Y/B νεανίδων 3:34.80

• Σιβαροπούλου Χρυσή 50μ. επιφάνεια κορασίδων 20.81

• Ανδριανάκη Γεωργία 200μ. επιφάνεια κορασίδων 1:42.54

• Παρδαλάκη Γεωργία-Ευτυχία 400μ. επιφάνεια κορασίδων 3:39.90

• Αρτεμάκη Κωνσταντίνα 50μ. διπλά πέδιλα παγκορασίδων Α 30.32

• Κακατσάκη Αικατερίνη 50μ. άπνοη παγκορασίδων Α 21.90

• Γούναρη Αγγελική 50μ. διπλά πέδιλα προαγωνιστικά κορίτσια 30.11

• Μπολουδάκης Εμμανουήλ 200μ. επιφάνεια παμπαίδων Β 2:03.80

ΣΚΥΤΑΛΕΣ

Χρυσά μετάλλια

• Αλπάντη Μαρία / Μερλέμη Μαρία-Λυδία / Ανδριανάκη Γεωργία / Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία 4×100μ. επιφάνεια κορασίδων 3:01.72

• Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία / Μερλέμη Μαρία-Λυδία / Αλπάντη Μαρία / Ανδριανάκη Γεωργία 4×200μ. επιφάνεια κορασίδων 6:53.90

Ασημένια μετάλλια

• Κακατσάκη Αικατερίνη / Τζινευράκη Πολυξένη / Στημαδωράκη Ναταλία / Πάβλοβιτς Αλεξάνδρα 4×200μ. επιφάνεια παγκορασίδων 8:01.86

• Τρουλλινός Νικόλαος / Καντιάνη Ειρήνη / Χίνος Ιάσων / Χατζηπλή Ευαγγελία 4×100μ. SB ανδρών/γυναικών 3:04.30

• Μαρκουλάκης Γεώργιος / Αλπάντη Μαρία / Μπολουδάκης Γεώργιος / Παρδαλάκη Αντωνία-Ευτυχία 4×100μ. διπλά πέδιλα mixed παίδων/κορασίδων 3:30.91

• Μαρκουλάκης Γεώργιος / Αλπάντη Μαρία / Μπολουδάκης Γεώργιος / Μερλέμη Μαρία-Λυδία 4×100μ. SB παίδων/κορασίδων 3:18.51

• Μπολουδάκης Εμμανουήλ / Λειβαδιωτάκης Μιχαήλ / Χωλόπουλος Θεόδωρος / Φραγκιουδάκης Εμμανουήλ 4×100μ. επιφάνεια παμπαίδων 4:05.50

Χάλκινα μετάλλια

• Καντιάνη Ειρήνη / Γερουλάκη Δέσποινα / Δασκαλάκη Κωνσταντίνα / Βασιλάκη Πηνελόπη 4×100μ. επιφάνεια νεανίδων 3:05.06

• Χίνος Ιάσων / Βασιλαντωνάκης Στυλιανός / Χίνος Κυριάκος / Τρουλλινός Νικόλαος 4×200μ. επιφάνεια ανδρών 6:44.83

• Νίκο Γεώργιος / Μεσσαριτάκης Μάριος / Μπλαζουδάκης Κωνσταντίνος / Μπολουδάκης Γεώργιος 4×200μ. επιφάνεια παίδων 7:34.50

• Φραγκιουδάκης Εμμανουήλ / Χωλόπουλος Θεόδωρος / Λειβαδιωτάκης Μιχαήλ / Μπολουδάκης Εμμανουήλ 4×200μ. επιφάνεια παμπαίδων 9:23.61