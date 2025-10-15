ΝΟΧ: Στην Ηλιούπολη για το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα

Στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης αγωνίζεται την Τετάρτη (15/10), ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ΑΝΕΚ LINES, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Waterpolo League Women.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη θα επιδιώξει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, διεκδικώντας το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι απέναντι στον ΓΣ Ηλιούπολης θα ξεκινήσει στις 13:30.

Ο ΝOX ANEK LINES έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, καθώς στην πρεμιέρα επικράτησε εκτός έδρας της ΝΕ Πατρών και ακολούθησε η επικράτηση επί του ΝΟ Ρεθύμνου στο ματς της 2ης αγωνιστικής.