ΝΟΧ: Στη Βουλιαγμένη άνδρες και γυναίκες για την Waterpolo League

Το κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης θα φιλοξενήσει τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια για τις ομάδες ανδρών και γυναικών του Ναυτικού Ομίλου Χανίων στη Waterpolo League. Και οι δύο αναμετρήσεις, απέναντι σε Εθνικό και ΝΟ Ρεθύμνου αντίστοιχα, θα διεξαχθούν την Κυριακή (12/10).

Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη καλείται ουσιαστικά να δώσει το πρώτο της παιχνίδι πρωταθλήματος, μετά την αναβολή της αναμέτρησης στη Χίο. Ο ΝΟΧ θα επιδιώξει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εμφάνιση και το νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στον Εθνικό, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο τη συγκομιδή βαθμών για τη φετινή σεζόν.

Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 16:30.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ

Μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα στην Πάτρα απέναντι στη ΝΕΠ, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟ Χανίων αγωνίζεται σε ουδέτερη έδρα, αντιμετωπίζοντας τον ΝΟ Ρεθύμνου. Στόχος είναι να συνεχίσει με νίκη την πορεία της και να φτάσει στη δεύτερη διαδοχική επιτυχία της στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έδειξε στο πρώτο παιχνίδι μέρος των δυνατοτήτων της και φιλοδοξεί να συνεχίσει επιτυχημένα τις υποχρεώσεις της.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00.