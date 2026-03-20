ΝΟΧ: Στη Γλυφάδα πριν το Final 8 του Conference Cup

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος η γυναικεία ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ΑΝΕΚ LINES στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση απέναντι στον ΑΝΟ Γλυφάδας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Waterpolo League.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΝΟΧ «τα κορίτσια του Σεμπάστιαν Λειψάκη θα αγωνιστούν ως τυπικά γηπεδούχοι στο κολυμβητήριο Γλυφάδας.

Για τον ΝΟ Χανίων, η αναμέτρηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία να διατηρήσει τον αγωνιστικό του ρυθμό, καθότι την επόμενη εβδομάδα έχει μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής στο Final 8 του Conference Cup, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Το παιχνίδι απέναντι στη Γλυφάδα λειτουργεί ουσιαστικά ως πρόβα ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 14:00»