ΝΟΧ: Πρώτη θέση για τους παίδες στη Β’ φάση

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος η παιδική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Το συγκρότημα του Μάνθου Βουλγαράκη πραγματοποίησε πειστικές εμφανίσεις, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έδωσε στον όμιλο που διεξήχθη στο Ηράκλειο απέναντι σε Παλαιό Φάληρο, ΟΦΗ και Ακαδημία Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του ομίλου ήταν τα εξής:

• Παλ. Φάληρο-ΝΟ Χανίων 7-16

• ΟΦΗ-Ακαδημία Ηρακλείου 13-13

• ΟΦΗ-ΝΟ Χανίων 9-20

• Παλ. Φάληρο-Ακαδημία Ηρακλείου 17-4

• ΝΟ Χανίων-Ακαδημία Ηρακλείου 17-7

• ΟΦΗ-Παλ. Φάληρο 4-21

Με τις εμφανίσεις αυτές, ο ΝΟ Χανίων κατέλαβε την 1η θέση με 9 βαθμούς, αφήνοντας στη 2η θέση το Παλαιό Φάληρο (6), ενώ ακολούθησαν η Ακαδημία Ηρακλείου και ο ΟΦΗ με 1 βαθμό.

Η συνέχεια για την παιδική ομάδα θα δοθεί τον Ιούνιο, όπου θα διεξαχθεί η επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι: Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Γαλανάκης, Ζαγουράκης, Κατάκης, Κλωθάκης, Κοξ, Κόρακας, Μακριδάκης, Μαρμαριτσάκης, Μαυρεδάκης, Πολέντας, Σπανδάγος, Σχετάκης, Τζογανίδης και Τυροβολάς.