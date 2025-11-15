ΝΟΧ: Πέρασε και τη Σίρενς και πλησιάζει σε πρόκριση η γυναικεία ομάδα!

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ANEK Lines συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Conference Cup, στον προκριματικό όμιλο που διεξάγεται στη Μάλτα!

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Όμιλος, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έφτασε στη δεύτερη νίκη της, κερδίζοντας τη Σίρενς με 12-7 στο παιχνίδι που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά, κορυφαία παίκτρια για τον ΝΟΧ ANEK Lines ήταν η Μαρία Ντάσιου, η οποία σημείωσε τα πέντε από τα δώδεκα τέρματα της ομάδας της, οδηγώντας την εκ του ασφαλούς στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον ΝΟ Χανίων, που προηγήθηκε με 0-3, ενώ παρότι δέχτηκε τρία γκολ από τη Σίρενς στο δεύτερο οκτάλεπτο, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-8. Στην τρίτη περίοδο ο ΝΟΧ συνέχισε δυναμικά, φτάνοντας στο 4-11, με τις τυπικά γηπεδούχες να διαμορφώνουν το τελικό 7-12 στην τελευταία περίοδο.

Πέραν της Ντάσιου, από δύο γκολ σημείωσαν οι Πάτερου και Νιαρχάκου, ενώ από ένα πέτυχαν οι Στρατηδάκη και Κώτσια.

Απομένει το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (16/11) στις 2.30 το μεσημέρι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οκτάλεπτα: 0-3, 3-5, 1-3, 3-1

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 5, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 1, Πάτερου 2, Φράγκου, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Ιγνατίου