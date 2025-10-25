ΝΟΧ: “Παρών” και φέτος στη διεθνή Ρεγκάτα της Κύπρου

“Παρών” για μια ακόμη χρονιά στη διεθνή Ρεγκάτα κανόε καγιάκ που διεξήχθη στην Κύπρο δήλωσε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος, πιστή στο ραντεβού της, η ομάδα του Μανώλη Αγγελάκη συμμετείχε και φέτος στην 20ή International Regatta Canoe Kayak Sprint, που διεξήχθη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Φράγμα Γερμασόγειας στη Λεμεσό.

Η αποστολή του ΝΟΧ ANEK LINES αποτελούταν συνολικά από πέντε αθλητές και αθλήτριες, εκ των οποίων η Σοφία Βομβολάκη αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα. Με τον Ναυτικό Ομιλο συμμετείχαν οι Νίκος Νάκης, Μιχάλης Μπροκαλάκης, Στράτος Κισσαμιτάκης και Αντριάνα Καστανάκη.

Ο αγώνας διεξήχθη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αλλά και εγκάρδιο κλίμα, με τη συμμετοχή ισχυρών αποστολών που ανέβασαν το επίπεδο της διοργάνωσης. Συνολικά, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 100 αθλητές και αθλήτριες από 10 χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Λετονία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Γεωργία, Κροατία και Σερβία.