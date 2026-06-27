ΝΟΧ: Ο Παύλος Δήμου στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας!

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ανακοίνωσε την ένταξη στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας πόλο του αθλητή, Παύλου Δήμου.

Ο 24χρονος (21/12/2001) περιφερειακός προέρχεται από τον ΓΣ Περιστερίου, με τον οποίο αγωνίστηκε τα δύο τελευταία στη Waterpolo League, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Επίσης έχει αγωνιστεί σε ΓΣ Ηλιούπολης, ΝΟ Βουλιαγμένης, ΑΝΟ Γλυφάδας, Ηλυσιακό και ΑΟ Παλαιού Φαλήρου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως αθλητής του ΝΟ Χανίων, ο Δήμου αναφέρει:

«Κλείνει ένας όμορφος κύκλος και αισθάνομαι πως μου δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσει ένας ομορφότερος. Είμαι ευγνώμων που θα παίξω με το σκουφάκι του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους. Είναι ιστορικός σύλλογος και οφείλουμε να κρατήσουμε το σωματείο εκεί που αξίζει να βρίσκεται, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία. Να δουλέψουμε και να παλέψουμε για να βγάλουμε εις πέρας τον στόχο αυτό και γιατί όχι, αν υπάρχει όρεξη, κάτι ακόμα καλύτερο».

Ο ΝΟ Χανίων καλωσορίζει τον Παύλο Δήμου στην οικογένειά του και του εύχεται υγεία και επιτυχίες για την νέα περίοδο!