ΝΟΧ: Διπλή αποστολή στη Βουλιαγμένη για άνδρες και γυναίκες

Το κολυμβητήριο του Λαιμού στη Βουλιαγμένη θα φιλοξενήσει την Κυριακή (2/11) τις υποχρεώσεις της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ANEK LINES.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος, αρχικά η γυναικεία ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, ενώ στη συνέχεια η ανδρική θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο των πρωταθλημάτων της Waterpolo League.

Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λειψάκη συνεχίζει το δύσκολο πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά τον Εθνικό, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και παραμένει αήττητος. Ο ΝΟΧ ANEK LINES θα επιδιώξει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι.

Αμέσως μετά, στις 14:00, θα ακολουθήσει το παιχνίδι της ανδρικής ομάδας με τον Πανιώνιο, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη, παρότι ακόμα αναζητά την πρώτη της νίκη, εμφανίζεται ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια και θα προσπαθήσει ξανά να πράξει το ίδιο.