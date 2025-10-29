ΝΟΧ: Ανακοίνωσε την παραίτηση του ο Γ. Χίνος

Την παραίτησή του από πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ανακοίνωσε ο Γιάννης Χίνος.

Όπως αναφέρει αναλυτικά σε γραπτή δήλωσή του «πριν 3 χρόνια σε μία δύσκολη για το Ναυτικό Όμιλο Χανίων περίοδο, μου ζητήθηκε να ηγηθώ της προσπάθειας για την διαμόρφωση της επόμενης μέρας του Ομίλου.

Παρόλο που οι οικογενειακές και επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επέτρεπαν να αφιερώσω τον απαιτούμενο χρόνο, αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί και διασφαλίζοντας την στήριξη της οικογένειας και των συνεργατών μου, αποδέχθηκα την πρόταση. Άλλωστε το θεώρησα και κοινωνική μου υποχρέωση, αφού τα οφέλη του αθλητισμού τα εισέπραξα μέσα στην οικογένεια μου και θεώρησα πως έπρεπε να τα επιστρέψω, ώστε να συμβάλω και από την δική μου πλευρά στο να έχουν την ευκαιρία όσο το δυνατό περισσότερες οικογένειες να ωφεληθούν.

Η ομάδα των ανθρώπων που από κοινού κινηθήκαμε με τις ικανότητες και την διάθεση που έχουν, διασφάλιζαν ότι υπήρχε η δυναμική να γίνουν πολλά και σπουδαία πράγματα ακόμη και αν αυτά δεν ήταν αρεστά, αλλά όμως ήταν απαραίτητα. Με απόλυτη συλλογικότητα και μέσα από δύο εκλογικές διαδικασίες, καταφέραμε και πήραμε την δύναμη να προχωρήσουμε σε μία εντελώς διαφορετική επόμενη ημέρα.

Τα τελευταία τρία χρόνια τρέξαμε συνολικά ως διοίκηση παράλληλά με το διοικητικό προσωπικό, με απίστευτες ταχύτητες και νομίζω ότι καταφέραμε, με συνεργασιμότητα και σεβασμό, πράγματα τα οποία αλλάζουν τον υγρό στίβο της πόλης μας.

Η προσπάθεια μας ήταν σαρωτική προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά τα σημαντικότερα σημεία είναι τα παρακάτω:

Σε επίπεδο εγκαταστάσεων

• Πετύχαμε μαζί με τους Βουλευτές και τον Ο.Α.Κ να ενισχύσουμε την αναγκαιότητα της ανακατασκευής και η μελέτη που υπήρχε να γίνει έργο με διασφαλισμένη χρηματοδότηση.

• Καταφέραμε να αναδείξουμε την ανάγκη εύρεσης άμεσης λύσης για την περίοδο της ανακατασκευής αξιοποιώντας τις θετικές προθέσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και την δυναμικής των γονέων, ώστε να υλοποιηθεί το μέγιστο εφικτό σε απίστευτα γρήγορο χρόνο που τελικά θα αφήσει μία σπουδαία κολυμβητική εγκατάσταση στην πόλη μας. Μία εγκατάσταση που η Δημοτική Αρχή ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και δυσκολία σε ελάχιστο χρόνο, προκειμένου να υλοποιηθεί λειτουργώντας ως πρότυπο διαχείρισης του προβλήματος πανελλαδικά.

Σε λειτουργικό επίπεδο

• Καταφέραμε να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων και να γίνει ξανά όπως ήταν επιβεβλημένο ένας όμιλος μία ομάδα.

• Ανανεώσαμε το προπονητικό δυναμικό αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την διάθεση προπονητών που ήταν αθλητές του ομίλου.

• Εκδώσαμε το ιστορικό λεύκωμα του ομίλου που συμπεριλαμβάνει ιστορία 90 ετών και αποτέλεσε σημαντική εθελοντική δουλειά του αγαπητού κ. Γεώργιου Φινοκαλιώτη με χρηματοδότηση της οικογένειας Γελασάκη.

• Καθιερώσαμε σημαντικές διοργανώσεις όπως τα Βενιζέλεια Υγρού Στίβου (με το σύνολο των αθλημάτων) αλλά και τα «Κονταξάκεια» Κολύμβησης στην μνήμη του Μιχάλη Κονταξάκη.

• Συντάξαμε και εφαρμόσαμε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Νομίζω ότι σχεδόν όλους του στόχους με την συνεργασιμότητα και την συμβολή όλων των αρμοδίων τα καταφέραμε.

Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος γιατί αυτός ο τόσο σημαντικός κύκλος για το μέλλον του υγρού στίβου κλείνει με επιτυχία και δεν ήταν εύκολο.

Για τρία συνεχόμενα χρόνια η ενασχόληση μου με τον όμιλο, ήταν σχεδόν αποκλειστική και έδωσα ότι περισσότερο μπορούσα.

Τις περισσότερες φορές οι κύκλοι δεν κλείνουν ούτε ημερολογιακά, ούτε με βάση τα καταστατικά, αλλά όταν το αρχικό πλάνο υλοποιείται και η προσπάθεια ολοκληρώνεται.

Οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις επιβάλουν να προσηλωθώ σε αυτές το επόμενο διάστημα.

Είναι υγιές και απαραίτητο οι κύκλοι να κλείνουν, να αφήνουν θετικό αποτύπωμα και να παραδίδουν την σκυτάλη στους επόμενους .

Έχοντας δώσει ένα κομμάτι της καρδιάς και της ψυχής μου σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, παραδίδω την σκυτάλη στους επόμενους που είμαι σίγουρος ότι με αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη διάθεση ,θα οδηγούν τον όμιλο και θα φέρουν θεαματικά αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αποτελείται από άξιους και ικανούς ανθρώπους που μπορούν να οδηγήσουν την επόμενη ημέρα ακόμα ψηλότερα σε όλους τους τομείς.

Θα είμαι δίπλα οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί χωρίς όμως θεσμικό ρόλο.

Θα παρακολουθώ την πορεία του ομίλου με δυνατά συναισθήματα και απεριόριστη αγάπη όπως άλλωστε πράττω όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού προσωπικού που πλέον τους αισθάνομαι και φίλους – λες μου.

Ευχαριστώ όλες τις προηγούμενες διοικήσεις που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της σπουδαίας ιστορίας του ομίλου.

Ευχαριστώ την διοίκηση της κ. Χαράς Πράπα Μυλωνάκη και την ίδια προσωπικά που έχει συμβάλει ουσιαστικά και με τεράστια προσπάθεια σε δύσκολες εποχές, ώστε ο όμιλος σήμερα να είναι θωρακισμένος και να καταφέρνει να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία και αν προκύπτει.

Ευχαριστώ το προπονητικό προσωπικό που συμβάλει καθημερινά στο πολυτιμότερο έργο του ομίλου που δεν είναι άλλο από την καθιέρωση σύγχρονης προπονητικής προσέγγισης, όπως φυσικά τους αθλητές – τριες και τους γονείς τους, που στηρίζουν τις προσπάθειες.

Σας Ευχαριστώ

Γιάννης Χίνος»