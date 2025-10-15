Νόµπελ Ειρήνης 2025

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Νορβηγικής Επιτροπής Νόµπελ τόνισε: «Το Νόµπελ Ειρήνης απονεµήθηκε σε µια γενναία και αφοσιωµένη υπέρµαχο της Ειρήνης – σε µια γυναίκα που διατηρεί τη φλόγα της ∆ηµοκρατίας εν µέσω ενός αυξανόµενος σε σκότους».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάντο είναι ηγέτιδα του δηµοκρατικού κινήµατος στη Βενεζουέλα και ιδρύτρια του πολιτικού κόµµατος Vente Veneζουέλα. Γεννήθηκε το 1967 και έχει σπουδάσει Μηχανικός και Οικονοµολόγος.

Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηµατικό τοµέα ιδρύοντας το 1992 το ίδρυµα ΑΘΗΝΑ, το οποίο υποστήριζε παιδιά του δρόµου στο Καράκας.

Η Ματσάντο έχει αναδειχθεί σε σύµβολο αντίστασης κατά του αυταρχισµού στη Βενεζουέλα. Το 2023 κέρδισε τις προκριµατικές εκλογές της αντιπολίτευσης µε µεγάλο ποσοστό, αλλά αποκλείστηκε από το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Αντί να υποχωρήσει, υποστήριξε τον υποψήφιο Εντµούντο Γκονθάλεθ, ο οποίος αναγνωρίστηκε από όλη την αντιπολίτευση και διεθνείς παρατηρητές, ως ο νόµιµος νικητής των εκλογών του 2024.

Τον τελευταίο χρόνο η Ματσάντο έζησε κρυφά, αντιµετωπίζοντας σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, αλλά δεν εγκατέλειψε τη χώρα της, εµπνέοντας µε την αποφασιστικότητά της εκατοµµύρια πολίτες.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τόνισε ότι η Ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδοµένη και ότι χρειάζονται άνθρωποι που τολµούν να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των πολιτών.

Ως ηγέτης της αντιπολίτευσης, η Ματσάντο κατάφερε να ενώσει διαφορετικές φωνές σε ένα κοινό στόχο: Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για µια αντιπροσωπευτική Κυβέρνηση.

Όταν οι αυταρχικοί καταλαµβάνουν την εξουσία είναι ζωτικής σηµασίας να αναγνωρίζουµε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας, που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται.

Η δηµοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραµείνουν σιωπηλοί, που τολµούν να βγούν µπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που µας υπενθυµίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδοµένη, αλλά πρέπει να υπερασπίζεται µε λόγια, µε θάρρος, και αποφασιστικότητα.

*Ο Λεωνίδας Βεγλίρης

είναι ∆άσκαλος