Νηπιαγωγείο το σπουδαιότερο σχολείο

Λέγονται και γράφονται πολλά περί των σχολείων την προσαρµοστικότητα των παιδιών για την ανικανότητα των εκπαιδευτικών για τις παρεµβάσεις των γονέων.

Τη κύρια ευθύνη φέρει η πολιτεία. Αυτή χαράσσει την στρατηγική και η όποια πολιτική οφείλει να είναι µακροπρόθεσµη και αξιακή.

Ποια κοινωνία θέλοµε, τί σκοπεύοµε ; µετά θα βάλλοµε στόχους, ύστερα θα δούµε ποιοί θα καταρτίσουν τα αναλυτικά προγράµµατα. Τέλος ποια τα διδακτικά βιβλία. Πότε και πώς εκπαιδεύοµε του δασκάλους. Ποια θέση δίδοµε στον δάσκαλο, ποια αµοιβή, τί κύρος θα πρέπει να έχει ο δάσκαλος;

Ποια η αξιολόγηση συστήµατος και προσώπων.

Υπήρχε πριν 40 χρόνια ένα άλλο σχολικό σύστηµα- το παραδοσικό σχολείο- Οι µεγαλύτεροι θυµούνται θετικά και αρνητικά αλλά ήταν το σχολείο θεσµός µε κύρος.

Στην Οθωµανική αυτοκρατορία τα ελληνικά σχολεία ήταν µε την συµµετοχή των κοινοτήτων , η ελπίδα για το φως που δίδει η γνώση , που θα κρατήσει την εθνική και θρησκευτική µας ταυτότητα. ∆εκάδες ήσαν ξακουστά . Βέβαια δεν ήταν σχολεία για τους πολλούς αλλά ήταν κέντρα σπουδών µε αρχές οργάνωση και «πειθαρχία»

Οι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις επί Ε. Βενιζέλου και Γ. Παπανδρέου 1915 , 1930, 1965 κατέστησαν υποχρεωτική την εκπαίδευση, αλλά παρά το φιλελεύθερο, δεν αµφισβητήθηκε η αξιολόγηση σε όλες τις βαθµίδες και για το σύνολο των εκπαιδευτικών. ∆εν αµφισβητήθηκε η πειθαρχία και ο σεβασµός στο δάσκαλο. Ποιος τολµά να µιλήσει για επιστροφή σε αξίες που κρατούσαν ψηλά το θεσµό του σχολείου και την παιδεία όχι µόνο την εκπαίδευση .

Τώρα και 40 χρόνια , οι µαθητές όλοι προάγονται, οι δάσκαλοι δεν αξιολογούνται , συνεχίζουν σχεδόν όλοι οι µαθητές µέχρι ένα πτυχίο ΑΕΙ και ακόµη µεταπτυχιακό, έτσι ολοκληρώθηκε ο απέραντος λαϊκισµός ,η ηµιµάθεια ,η γενίκευση της ανεργίας- πτυχιούχων- και αναξιοκρατίας. Καίτοι άργησε η χρεωκοπία ,σιγά µη και δεν συνεχίζοµε όπως συµφέρει το πολιτικό κατεστηµένο- βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι άσχετα µε την παιδεία και την παραδοσιακή µόρφωση, όσα τραγικά συµβαίνουν στην κοινωνία σήµερα ; και βέβαια δεν είναι µόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν όµως και κράτη στην Ευρώπη το ίδιο ή και µικρότερα της Ελλάδος µε άλλο ήθος ,συµπεριφορά και οικονοµία.

Κάθε υπουργός τις τελευταίες δεκαετίες προωθεί και τη δική του µεταρρύθµιση, µε κεντρική µέριµνα τις πανελλήνιες .Στα σχολεία καθηγητές , δάσκαλοι και γονείς διαµαρτύρονται ,αναζητούντες τι φταίει; Όπως και αν λειτουργεί το σύνολο των σχολείων, η παιδεία – αγωγή- πρώτιστα είναι ευθύνη της οικογένειας και εν αρχή του σπουδαίου σχολείου του « Νηπιαγωγείου»

∆υστυχώς η σηµερινή γενιά γονέων και διδασκάλων, είναι µια γενιά που ανατράφηκε σ’εκείνη την εποχή -1980-2000- ‘οπου επικράτησε ο άκρατος δικαιωµατισµός, τα πάντα επιτρέπονται!. Σχολεία και πανεπιστήµια µε καταλήψεις, διασκέδαση σε µπάρ και ξενυχτάδικα και ένας πλούτος από παροχές και δάνεια , ένας τρόπος ζωής όλως ξένος µε την παλιά παράδοση της εργατικότητας και της πειθαρχίας , και τον σεβασµό. Αξίες όπως η οικογένεια η πατρίδα, η θρησκευτικότητα και ό,τι από την παράδοση είχαµε κληρονοµήσει αµφισβητήθηκαν και βέβαια το σχολείο έπαψε να είναι χώρος όχι µόνο της γνώσης αλλά και των αξιών άλλωστε η κοινωνία έπαψε να ενδιαφέρεται παρά µόνο πως θα οικονοµήσει και άλλα και άλλα µε πρώτο παράδειγµα την πολιτεία των αρχόντων από τότε ώς τα σήµερα..

Πάσχει λοιπόν ο θεσµός της οικογένειας , το ήθος και το ύφος των δασκάλων ως πρότυπα ζωής. Καµµιά διδασκαλία Άνευ προτύπου και παραδείγµατος

Παλιότεροι και σύγχρονοι παιδαγωγοί επισηµαίνουν , ότι το παιδί µαθαίνει τα πάντα ως την ηλικία των πέντε ετών , ύστερα και ως τα ένδεκα του χρόνια αναπτύσσει τις ήδη γνώσεις του. Το σχολείο έρχεται συµπληρωµατικό της οικογένειας και ό,τι καλό το επαυξάνει και δυστυχώς σε ό,τι κακό ελάχιστα επενεργεί και µερικές φορές ακόµη πιο αρνητικά. Ο Ρόµπερτ Fulghum- Φούλτζαµ- Αµερικανός συγγραφέας, που έζησε ανάµεσά µας φιλοξενούµενος στην Ορθόδοη Ακαδηµία, έγραψε µεταξύ των άλλων ένα βιβλίο που που έγινε «µπεστ σέλερ» στην Αµερική «όλα όσα πραγµατικά χρειάζεται να ξέρω τα έµαθα στο νηπιαγείο» το πιο γνωστό απόσπασµα:

Να µοιράζοµαι τα πάντα. Να παίζω τίµια . Να µη κτυπάω τους άλλους. Να βάζω τα πράγµατα πίσω εκεί που τα βρήκα

Να καθαρίζω ό,τι λερώνω.

Να µην παίρνω ό,τι δεν είναι δικό µου Να λέω συγνώµη ,όταν σφάλλω ή πληγώνω τον άλλο. Να φροντίζω γενικά την καθαριότητα.

Να ζώ µια ισορροπηµένη ζωή, να µαθαίνω, να σκέπτοµαι, να ζωγραφίζω, να τραγουδώ, να παίζω κάθε µέρα.

Για τη ζωή και την απλότητα:¨όταν βγαίνεις στο δρόµο να προσέχεις την κίνηση. Να βλέπει τα θαύµατα της καθηµερινότητας « Θυµήσου ένα µικρό σποράκι, οι ρίζες πάνε κάτω και το φυτό προς τα πάνω και κανείς δεν ξέρει πως ακριβώς ,αλλά έτσι συµβαίνει και µε µας. Για την ισορροπία της ζωής: ¨ο,τι κιαν κάνεις χρειάζεται µέτρο, η δουλειά , η ξεκούραση, λίγη χαρά, λίγη σκέψη.

Κεντρική ιδέα οι αξίες που διδασκόµαστε από την οικογένεια και το σχολείο: Καλοσύνη, σεβασµός, ειλικρίνεια, συνεργασία, υπευθυνότητα..

Παρότι λοιπόν µεγαλώνοµε ,το βιβλίο τονίζει ότι ,και αν η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη, η σοφία βρίσκεται στην απλότητα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την συµβίωση, για την εξέλιξη, για την ισορροπία. Τελικά η σοφία δεν είναι περίπλοκη, οι µεγάλες αλήθειες είναι απλές. Βέβαια η επιστήµη είναι περίπλοκη αλλά ο Σωκράτης τόνισε « εν οίδα ότι ουδέν οίδα» και ο Ιησούς « µακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµατι» η ταπείνωση, µας επιστρέφει στα βασικά , και όσο πιο σύνθετη κάνοµε την ζωή τόσο αποµακρυνόµαστε από την ουσία.

Πόσο διδάσκεται στο σχολείο αυτή η µορφή της πρακτικής ηθικής. Πόσο αξιακά βιώνεται στην οικογένεια στην κοινωνία: Μη βλάπεις. Να αναλαµβάνεις την ευθύνη. Η αρετή είναι διδακτή και κατά τον Αριστοτέλη , η αρετή δεν είναι ιδέα, είναι συνήθεια και πράξη, δεν είναι περίπλοκη ηθική θεωρία χρειάζεται ήθος και συνέπεια σε κάθε µας πράξη

Στη κοινότητα και τη χώρα µας, η κοινωνία πόσο βασίζεται; στη συνεργασία , συνήθως µιλούµε αφηρηµένα για κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν όµως χώροι πολλών οµάδων εθελοντικής προσφοράς και στην πολιτεία και στην εκκλησία, που δεν προβάλλονται ανάλογα .

Από το νηπιαγωγείο, σε φυτά ζώα και ανθρώπους, βιώνεται η αβεβαιότητα της ζωή, κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργούν όλα, η ζωή δεν χρειάζεται πλήρη κατανόηση Η ευτυχία δεν είναι ουτοπία είναι ισορροπία.

Όλα αυτά δεν είναι απλοϊκά είναι µια µικρή αλλά πρακτική φιλοσοφία. Οι περισσότερες γνώσεις είναι για τη εξειδίκευση στις απαιτήσεις της ζωή και κάθε επαγγέλµατος.

Αρα έργο οικογένειας και σχολείου πρέπει είναι η κοσµοθεωρία ισορροηµένης ζωής : µέτρον άριστον, αρµονία εργασίας , σκέψης…Ο πολιτισµός λέει γίνεται καλύτερος όχι µε µεγάλες θεωρίες αλλά µε καθηµερινές µικρές πράξεις

Ο Ρόµπερτ Φούλζαν προ είκοσι και πλέον ετών προσέφερε τα κέρδη του από την κυκλοφορία του βιβλίου και δηµιουργήθηκε η σηµαντική βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας στο Κολυµπάρι, η δε Ακαδηµία του παραχώρησε µόνιµη ,όταν έρχεται διαµονή. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο τον βρήκα, στα 90 του χρόνια, σηµειώνει στο ηµερολόγιό του «Γιατί συνεχίζω να γράφω; Για να είµαι χρήσιµος.

Συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούµε, γεµίζουµε σηµαντικές θέσεις στη ζωή ο ένας του άλλου. Έτσι συµβαίνει µε τον άνθρωπο στο παντοπωλείο ,στον όποιο εργαζόµενο, τον µηχανικό στο τοπικό συνεργείο, τον οικογενειακό γιατρό, τους δασκάλους, τους συναδέλφους και τους γείτονες. Καλούς ανθρώπους που είναι πάντα «εκεί», στους οποίους µπορούµε να βασιστούµε µε µικρούς, συνηθισµένους τρόπους. Ανθρώπους που, µε το παράδειγµά τους, µας διδάσκουν, µας υπηρετούν- ευλογούν, µας ενθαρρύνουν, µας στηρίζουν, µας ανεβάζουν την αισιοδοξία στην καθηµερινότητα της ζωής. Θέλω να είµαι ένας από αυτούς..

Σπάνια καθιστούµε σαφή αυτή την αµοιβαία επιρροή ο ένας στον άλλον. Αλλά το να έχουµε επίγνωση της πιθανότητας ότι είµαστε χρήσιµοι σε αυτόν τον κόσµο είναι η πόρτα για να διασφαλίσουµε ότι αυτό θα γίνει πραγµατικότητα.

Ο δικός µου τρόπος είναι να συνεχίσω να γράφω και να το µοιράζοµαι αυτό. Ποιος είναι ο δικός σου; Ρόµπερτ Λι Φούλγκουµ ;»

Στα καθ’ηµάς, που βιώνοµε το καθηµερινό άγχος για περισσότερα χρήµατα, και που η απληστία µας γίνεται και βίωµα των παιδιών για περισσότερα καταναλωτικά αγαθά , τα πρότυπα που µας επιβάλλει η ατελείωτη διαφήµιση για το φαίνεσθαι τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια αρκετές φορές δεν ισορροπούν ,ακροβατούν σε τεντωµένη σχοινοβατική πορεία µε πτώσεις , πολλές δυστυχώς µη αναστρέψιµες.

* Ο Γ. Πευκιανάκης είναι π. λυκειάρχης