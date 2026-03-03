Νηπιαγωγείο Σφακίων: Μάθημα ιστορίας με προφορικές μαρτυρίες από παππούδες και γιαγιάδες

1 από 8

Ισχυρό το αποτύπωμα των γιαγιάδων και των παππούδων στα Σφακιά, στα μικρά παιδιά του Νηπιαγωγείου Σφακίων το οποίο συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προφορικές Μαρτυρίες – Οι μνήμες ξαναζωντανεύουν» που αφορά σε συνεργασία της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Σφακίων, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Ασκύφου, εξέφρασε τις πιο θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους αγαπημένους παππούδες και γιαγιάδες, όπως γνωστοποίησε, που συμμετείχαν με προθυμία και συγκίνηση στη δράση συλλογής προφορικών μαρτυριών, τονίζοντας ότι: «Με τις πολύτιμες αφηγήσεις τους χάρισαν στα παιδιά μας μοναδικές στιγμές μάθησης και ζωντάνεψαν την ιστορία μέσα από αυθεντικές ανθρώπινες εμπειρίες».

Τη συγκεκριμένη δράση στήριξε και ο δήμος Σφακίων με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζερβό και τον αντιδήμαρχο Βαρδή Γυπαράκη να εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς κάθε εμπλεκόμενο με τη συγκεκριμένη δράση. Όπως αναφέρει ο κ. Γυπαράκης: «Το πόσο σημαντικές είναι οι μνήμες και η μεταφορά τους πάντα στις νέες γενιές, αποδεικνύεται από τη θέρμη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι των Σφακίων τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Ως δήμος οφείλουμε να ενισχύουμε αλλά και να πρωτοστατούμε σε κάθε δράση και δυνατότητα, που ως στόχο έχει την κατάθεση μαρτυριών, για εποχές που πέρασαν αλλά άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμα τους στο τόπο μας. Όπως άλλωστε ανεξίτηλη είναι και η κάθε περπατησιά κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Τιμούμε όλους τους γερόντους μας επαγρυπνώντας για τις ανάγκες τους αλλά και για να διατηρηθεί η σχέση τους με τη νεολαία μας».

Ο δήμαρχος Σφακίων ευχαριστώντας την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Ασκύφου Σφακίων Μαρία Ψυχουντάκη και τις εκπαιδευτικούς Σοφία Πισσαδάκη και Ανθή Ζαλακούδη, συμφωνεί όπως είπε με τη θέση τους, η οποία αντικατοπτρίζεται στη φράση τους, «Με τέτοιες συνεργασίες, οι μικροί μας «δημοσιογράφοι» συνεχίζουν να γίνονται φύλακες της μνήμης και της τοπικής μας ιστορίας».

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Σφακίων: «Η τοπική μας ιστορία όσο σπουδαία κι αν είναι η αποτύπωση της στις σελίδες ιστορικών και άλλων βιβλίων, δεν διαθέτει τη ζεστασιά που αναδύεται από την επαφή ενός γέροντα με τα παιδιά και τα εγγόνια του, με όλα τα μικρά παιδιά και τους νέους, στους οποίους θα αφηγηθεί την ή τις ιστορίες και τις εμπειρίες ζωής του. Για μας ως δημοτική αρχή, κάθε ιστορία ή ακόμα και κάθε παραμύθι, είναι ικανό να χτίσει χαρακτήρα σε ένα παιδί. Κάθε αφήγηση προσδίδει στην ταυτότητα και στην αντίληψη όχι μόνο της καταγωγής μας αλλά και της ευθύνης μας, στον τόπο τούτο».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Ασκύφου απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Γιώργο Ψαρουδάκη, υπεύθυνο του Μουσείου, για τη συνεργασία και τη στήριξή του, καθώς και στο Μανώλη Γκιωμάκη για την πολύτιμη συμβολή του στη βιντεοσκόπηση της συγκεκριμένης δράσης. «Εμείς ως δημοτική αρχή υποσχόμαστε πως θα είμαστε πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών μας προσφέροντας, όπως έπραξε ο αντιδήμαρχος μας Βαρδής Γυπαράκης, κάθε βοήθεια και στήριξη ώστε τα όνειρα να γίνονται δρόμοι που θα βαδίσουν τα παιδιά μας», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων.