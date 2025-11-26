Νίκος Θεοχαράκης στα “Χ.ν.”: «Εφικτή µια κοινωνική πλειοψηφία»

■ Ο Χανιώτης καθηγητής Οικονοµικών και συντονιστής της Κ.Ε. του ΜεΡΑ 25 καλεί σε ανάσχεση της «νεοφιλελεύθερης επέλασης»

Μια «κοινωνική πλειοψηφία που θα πει όχι στη νεοφιλεύθερη επέλαση» είναι εφικτή σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο, καθηγητή στο ΕΚΠΑ και συντονιστή της Κ.Ε. του ΜεΡΑ 25, Νίκο Θεοχαράκη.

Ο χανιώτικης καταγωγής πανεπιστηµιακός που το πρώτο εξάµηνο του 2015 διατέλεσε γ.γ. δηµοσιονοµικής πολιτικής και ήταν µέλος της οµάδας διαπράγµατευσης µε την τρόικα µιλάει στα “Χ.ν.” και για αυτήν την περίοδο, για τους δανειστές και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Έχετε ξεκινήσει µια πανελλαδική καµπάνια για το θέµα της ακρίβειας, για την οποία η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι εισαγωγής, δεν είναι ελληνικό φαινόµενο. Ξέρουµε ότι και στην Ευρώπη είναι πρώτο θέµα συζήτησης και εκεί η ακρίβεια, το αµφισβητείτε;

Και όχι µόνο στην Ευρώπη, αν πάµε στις ΗΠΑ ο Μαµτάνι και η Γουίλσον κέρδισαν τις εκλογές βάζοντας ψηλά το affordability, το ότι δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσµος να τα βγάλει πέρα και αυτό είναι απότοκο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αυτό που διαφοροποιεί όµως την Ελλάδα είναι ότι οι αποταµιεύσεις είναι αρνητικές, τα 2/3 των πολιτών νιώθουν φτωχοί, το 80% πιέζεται από την ακρίβεια και τους χαµηλούς µισθούς. Όχι µόνο οι µισθοί πέφτουν αλλά δοµικά µετατρεπόµαστε σε οικονοµία χαµηλών µισθών και χαµηλής παραγωγικότητας. Πρόσφατα είχαµε µια µελέτη από το London School of Economics που µιλάει για “The Café Economy” στη χώρα µας. Μια οικονοµία που βασίζεται σε χαµηλούς µισθούς και κακές εργασιακές σχέσεις! Λέει η κυβέρνηση ότι έχουµε ανέβει επενδυτική βαθµίδα. Ναι, είναι σαν να ρωτάς τα αρνάκια αν χαίρονται που το οβελιστήριο έχει κέρδη! Για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν φτηνά τα σπίτια του κόσµου, να πάρουν τζάµπα τα “φιλέτα” είναι µια χαρά η Ελλάδα, γιατί είναι ένα ξέφραγο αµπέλι. Αντίθετα οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι δεν έχουν χρήµατα µετά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, οι µικροµεσαίοι βλέπουν ότι ο κόσµος δεν έχει χρήµατα να κάνει αγορές και πως το τραπεζικό σύστηµα δεν τους χρηµατοδοτεί. Κυριαρχούν τα ολιγοπώλια στις αεροπορικές και ναυτιλιακές µεταφορές, στα σούπερ µάρκετ, στο χρηµατιστήριο ενέργειας που έχει πάει στα ύψη ειδικά µετά την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και θέλουν να κάνουν τα ίδια και µε το νερό…

Αυτές είναι διαπιστώσεις, έχετε λύσεις ως ΜΕΡΑ 25 απέναντι σε αυτήν την πραγµατικότητα που περιγράψατε; Σήµερα, όχι στη… δευτέρα παρουσία του σοσιαλισµού.

Υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που θα έπρεπε να είναι κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό, η παιδεία, η υγεία, οι δηµόσιες συγκοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να τα “σπάσουµε” µε την Ε.Ε. δεν είναι εύκολο να έχεις τα παραπάνω. Στη χώρα µας έχουµε µία µορφή ακραίου επιθετικού, διεφθαρµένου ολιγοπωλιακού καπιταλισµού που τα πάντα γίνονται µέσα από αναθέσεις σε “δικούς µας ανθρώπους”. Απαξιώνουν τα ΕΛΤΑ και βάζουν µάνατζερ µε παχυλούς µισθούς, τα αεροδρόµια τα έδωσαν στη Fraport, τα τρένα στους Ιταλούς γιατί όπως έλεγε κάποιος από την Τρόικα κάτι πρέπει να πάρουν και οι Ιταλοί. Είδε κανένας βελτίωση επειδή πήρε τον ΟΤΕ Γερµανική εταιρεία; Κάνουν συµφωνίες µε την EXON Mobbil µε όρους λεόντιους για την εταιρεία. Αυτό το χάλι πρέπει να το αντιµετωπίσεις µε µία αντίσταση τώρα! Εγώ δεν είµαι αυτός που λέει πρώτα θα γίνει σοσιαλισµός και ύστερα θα αλλάξουν τα πράγµατα, αλλά απαιτείται µια πλειοψηφική επιθυµία του κόσµου που θα πάει αντίθετα στη µνηµονιακή και ακραία νεοφιλελεύθερη λογική η οποία έχει αποδείξει ότι µόνο δυστυχία φέρνει στο µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού .

Αν σας έλεγα ότι η εναλλακτική που παρουσιάσατε το 2015, ηττήθηκε;

Τότε µπορούσαµε να διεκδικήσουµε α) ένα µνηµόνιο πιο ελαφρύ, β) µια έξοδο από την ευρωζώνη, γ) να υποκύψουµε στους δανειστές όπως και έγινε. Αν δεν υπήρχε εναλλακτική,τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πουν από την αρχή πως “πάµε µε το email Χαρδούβελη”. Η αλήθεια είναι πως ο Σόιµπλε ήθελε να µας γδάρει ζωντανούς ώστε να µην υπάρξει οποιαδήποτε ιδέα σε άλλο Ευρωπαϊκό κράτος να αµφισβητήσει τη λιτότητα. Ό,τι µέτρο προτείναµε προς όφελος των λαϊκών τάξεων, η τρόικα το έλεγε “µονοµερείς ενέργειες”. Την ίδια στιγµή άφηναν τον Βαρουφάκη να πει στη Λαγκάρντ ότι δεν θα πληρώσουµε τη δόση στο ∆ΝΤ και από πίσω είχαν πείσει τον Τσίπρα, οι Χουλιαράκης και ∆ραγασάκης, να το πληρώσει. Κατά την άποψή µας υπήρχε εναλλακτική, διαφορετικά δεν υπήρχε κανένας λόγος να εκλεγεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Βρεθήκατε αντιµέτωπος πολλές φορές το πρώτο εξάµηνο του 2015 µε την τρόϊκα. Ποια ήταν η στάση τους, αυτοί σας έλεγαν µη γνώστες, µη σοβαρούς…

Η αλήθεια είναι πως αυτούς τους ανθρώπους δεν µπορούσες να τους εµπιστευτείς. Π.χ. στο Eurogroup στη Ρίγα είµαι µαζί µε τον Βαρουφάκη και έρχεται ο Μοσκοβισί και τον πιάνει από το µπράτσο και του λέει «είµαστε περήφανοι για αυτό που έγινε, οι υπουργοί να συνοµιλούν µε τους υπουργούς και οι τεχνικοί µε τους τεχνικούς». Στη συνέχεια µέσα στο Eurogroup άρχιζε να λέει ο ίδιος ο Μοσκοβισί ότι αυτό για το οποίο µας έλεγε ότι ήταν περήφανος ότι δεν λειτουργεί, ούτε πάει πουθενά! Στη Ρίγα πάλι ρωτάω τον εκπρόσωπο του ∆ΝΤ, τον Τόµσεν για δύο πράγµατα που θα ήθελε να δούµε. Μου λέει τις συντάξεις και το ΦΠΑ. Για τις συντάξεις του λέω θα πρέπει να αποφασίσουν ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί για το ΦΠΑ µπορούµε να βάλουµε ένα ΦΠΑ 15% στα πάντα εκτός από τα φάρµακα και τις παιδικές τροφές. «Είµαι εντάξει», απαντά και µέσα στο Eurogroup επιτίθεται και βρίζει την ελληνική κυβέρνηση, τον Βαρουφάκη! Η αντιπροσωπεία µας ήταν από καταρτισµένους οικονοµολόγους από καλά πανεπιστήµια, αν δείτε π.χ. τον Κοστέλο (εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής), είχε µια λογική ότι έχουµε κάτι κουτάκια να συµπληρώσουµε. ∆εν ήµασταν υπερφίαλοι, πάντα κάναµε συζητήσεις επί τεχνικών θεµάτων και προτείναµε εναλλακτικές λύσεις. Γράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του ότι ξαφνικά ήρθε ο Βαρουφάκης και του είπε ότι «θα δώσουµε κουπόνια για τις συντάξεις». Μα το Νοέµβριο του 2014 ο Γιάνης είχε κάνει υπόµνηµα στον Τσίπρα και στον ∆ραγασάκη που τους εξηγούσε τη λογική του παράλληλου νοµίσµατος εάν κατέρρεαν οι διαπραγµατεύσεις και ότι θα δέχονταν να αναλάβει Υπουργός Οικονοµικών αν υπήρχε ένα σχέδιο Β΄, του είπαν «ναι», και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και λέει ότι ξαφνιάστηκε;

Ίσχυε το δίκιο του ισχυρού, µπορεί να διαπραγµατευτεί το πρόβατο µε το λύκο για το ποιος θα φαγωθεί…

Ο Σόιµπλε ήθελε τη γούνα του ΣΥΡΙΖΑ να την δείχνει στους άλλους Ευρωπαίους. Η λογική του είναι αυτή που διαλύει σήµερα τη Γερµανία. Εµείς είχαµε πει «δώστε µας µία καλή λύση γιατί η πλήρης εφαρµογή των µνηµονίων είναι καταστροφική για την Ελλάδα», αλλά δεν το πίστευε η ηγετική οµάδα του Τσίπρα. Αυτοί έκαναν πίσω, κάνοντάς µας δούλους στους ολιγάρχες και τους τροϊκανούς. Βλέπετε τι πόλεµο δεχόµαστε, ο Βαρουφάκης είναι εξαφανισµένος από τα ΜΜΕ, τώρα µε το Βιβλίο του Τσίπρα θα τον βγάλουν για να γίνει φασαρία. Σπάνια θα βρεις ένα σοβαρό δηµοσιογράφο να συζητήσει µαζί του. Αντίθετα βλέπεις την απήχηση που έχει ο Βαρουφάκης στο εξωτερικό µε µεγάλες προσωπικότητες, µε ένα µεγάλο κοινό. Στην Ελλάδα αντίθετα τον παρουσιάζουν σαν τον “νάρκισσο”που τον νοιάζει µόνο ο εαυτός του, έναν celebrity όπως λέει ο Τσίπρας. Ο Ντράγκι έκλεισε τις τράπεζες, καθαρά τιµωρητικά και το χρεώνουν στο… Βαρουφάκη! Αν είχαµε πάρει απόφαση ότι θα θα είµαστε άκαµπτοι και θα επιµείνουµε ζητώντας βιώσιµη λύση και όχι υποταγή, τα πράγµατα θα ήταν πολύ καλύτερα σήµερα για τη χώρα.

Και κάτι για τα εσωτερικά του ΜΕΡΑ 25. Συνεργαζόσασταν τα τελευταία χρόνια µε την οργάνωση ΑΡΑΣ. Σταµατήσαµε τη συνεργασία πρόσφατα µετά την επίθεση σε βάρος αναρχικών. Στο παρελθόν έχει καταγγελθεί πάµπολλες φορές η συγκεκριµένη οµάδα από Αναρχικούς, ΚΚΕ, εξωκοινοβουλευτική αριστερά για “χουλιγκανίστικες” πρακτικές. ∆εν τα γνωρίζατε αυτά; Γιατί συνεργαστήκατε µαζί τους;

Η βασική µας συνεργασία δεν ήταν µε την ΑΡΑΣ αλλά µε την ΛΑΕ και κυρίως το “Αριστερό Ρεύµα” που έχει εξαιρετικά στελέχη και ήταν κοντά µε την ΑΡΑΣ.

Όσες φορές είχαν γίνει επεισόδια στο παρελθόν, εµείς τα καταγγέλαµε αλλά αυτό που έγινε στο Πολυτεχνείο φέτος ήταν µια διαφορετικού επιπέδου κλιµάκωση.

Για αυτό και ξεκαθαρίσαµε ότι κόβουµε κάθε σχέση, καθώς είναι θέµα αρχής και δεν µπορούµε να συνεργαστούµε µε κάποιους που λειτουργούν ως χουλιγκανς.