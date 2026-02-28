Νικορέστης Χανιωτάκης: «Από την εποχή της εικόνας περάσαμε στην εποχή της ταχύτητας» (Podcast)

«Ξεπεράσαµε την εποχή της εικόνας και έχουµε πάει στην εποχή της ταχύτητας, η οποία έχει άλλους κινδύνους. ∆ιότι δεν προλαβαίνεις να αναπτύξεις µια σχέση ουσίας, δεν ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις σε βάθος τον άλλον, αλλά ούτε προλαβαίνεις να γνωρίσεις και τον εαυτό σου».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, µιλάει στις «∆ιαδροµές» µε αφορµή την καινούρια παράσταση του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. που κάνει απόψε πρεµιέρα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Μία παράσταση που µιλάει, µεταξύ άλλων, για προκλήσεις και προβλήµατα που απορρέουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη σχέση των νέων µε τη βία, αλλά και πως η εικονική πραγµατικότητα έχει επισκιάσει την πραγµατική ζωή.

Για όλα αυτά, αλλά και για τα ερωτήµατα που θέτει η τέχνη, τη σηµασία της πνευµατικότητας και της αισθητικής και τη λαϊκότητα που πρέπει να διέπει ένα ∆ΗΠΕΘΕ, χωρίς αυτό να δεσµεύει εν γένει την τέχνη, µιλήσαµε µε τον Νικορέστη Χανιωτάκη, λίγο πριν ανέβει η αυλαία για την παρουσίαση του έργου «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα».

-Γιατί αυτό το έργο και γιατί τώρα;

Το συγκεκριµένο έργο µιλάει για το εδώ και τώρα, για το σήµερα. Στο επίκεντρο είναι οι νέοι, πως επικοινωνούν µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε τα κινητά. Στο έργο βλέπουµε ένα βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 12 δευτερόλεπτων που ανεβαίνει στο διαδίκτυο και µέσα σε αυτό το βίντεο βλέπουµε έναν έφηβο 16-17 ετών να κακοποιεί τη σύντροφό του. Το βίντεο γίνεται viral και κάνει 500.000 προβολές µέσα σε µόλις τρεις ηµέρες. Οι συνέπειες είναι τεράστιες. Ο έφηβος ετοιµάζεται να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήµιο. ∆εν µπορεί όµως να πάει να δώσει γιατί ο αδερφός της κοπέλας τον περιµένει στο σχολείο, για να τον… περιποιηθεί κι αυτός µε βία. Οι γονείς κρατούν µια στάση ότι «αποκλείεται το παιδί µας να κάνει κάτι κακό και πρέπει να δώσει εξετάσεις». Εστιάζουν δηλαδή σε αυτό κι όχι στην ουσία. Οπότε στο «γιατί τώρα» αυτή η παράσταση το απαντάει η υπόθεση του έργου. Να µην πω κάτι περισσότερο, µόνο ότι το σπουδαίο εύρηµα του έργου, είναι ότι ενώ µιλάνε όλοι για τον Τζακ και το τι έκανε, δεν εµφανίζεται ποτέ ο Τζακ επί σκηνής. ∆ηλαδή το σκληρό αυτό γεγονός εξετάζεται από όλες τις πλευρές, φίλους, οικογένεια, συγγενείς, εκπαιδευτικούς, αλλά όχι και από τη µεριά του θύτη.

-Στην εποχή µας -ιδίως οι νέοι- πιστεύουν πως ό,τι δεν περνάει µέσα από την οθόνη είναι σαν να µην υπάρχει. Σας τροµάζει καθόλου αυτή η σχέση που έχουν µε τις νέες τεχνολογίες;

Κάποτε σχολιάζαµε την εικονική πραγµατικότητα ως µια ουτοπία. Τώρα συµβαίνει το ανάποδο, η εικονική πραγµατικότητα είναι αυτή στην οποία ζούµε κι έχουµε αλλοιώσει την πραγµατική πραγµατικότητα. Για να είµαι ειλικρινής, λοιπόν, µε τροµάζει η σχέση των νέων µε τις νέες τεχνολογίες. Κι επειδή έχω κι ένα παιδί 5,5 ετών, είµαι ακόµα πιο ευαισθητοποιηµένος. Αλλά κι ως άνθρωπος που κάνω θέατρο για παιδιά εδώ και περίπου 15 χρόνια µε απασχολεί αυτό το δύσκολο και επίκαιρο θέµα της επικοινωνίας των νέων. Πώς εµείς θα προσεγγίσουµε τους νέους αλλά και οι νέοι εµάς. ∆υστυχώς, το διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτο. Αυτό για µένα είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. ∆εν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν κανόνες. Ακούµε και τα τραγούδια αυτά, που είναι γεµάτα βωµολοχίες. ∆εν είµαι ούτε µεγάλος σε ηλικία, ούτε πουριτανός. Αλλά θεωρώ ότι όταν απευθύνεσαι σε ένα παιδί χρειάζεται προσοχή, διότι δεν έχει ακόµα διαµορφώσει µια προσωπικότητα για να µπορεί να κρίνει µε κάποια κριτήρια. Κι όλο αυτό το ανεξέλεγκτο µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

– Πολλές φορές βλέποντας αναρτήσεις στα social media, σκέφτοµαι όλο αυτό το σκηνοθετηµένο πράγµα που υπάρχει εκεί, µια παράλληλη πραγµατικότητα όπου όλα είναι θέαµα. Αισθάνοµαι ότι όλο και περισσότερο αποµακρυνόµαστε από την όποια αυθεντικότητά µας ως ανθρώπινες υπάρξεις. Πώς µπορεί να σταθεί κανείς απέναντι σε αυτό άραγε;

∆εν µπορώ να δώσω µια απάντηση, µια λύση. Μέσω της τέχνης θέτουµε προβληµατισµούς, θίγουµε πράγµατα τα οποία µας συγκινούν, µας ταράζουν ή µας εξιτάρουν. Ένα από αυτά τα θέµατα είναι το συγκεκριµένο το οποίο αναφέρεστε. Εµένα µε προβληµατίζει το γεγονός ότι δεν µπορούµε να κοιταχτούµε στα µάτια, δεν µπορούµε να έχουµε σωµατική επαφή, δεν µπορούµε να επικεντρωθούµε σε ένα κείµενο, να συγκεντρωθούµε σε κάτι, να έχουµε υποµονή. Νοµίζω ότι ξεπεράσαµε την εποχή της εικόνας και έχουµε πάει στην εποχή της ταχύτητας, η οποία έχει άλλους κινδύνους. ∆ιότι δεν προλαβαίνεις να αναπτύξεις µια σχέση ουσίας, δεν ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις σε βάθος τον άλλον, αλλά ούτε προλαβαίνεις να γνωρίσεις και τον εαυτό σου. Η ζωή είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Πώς θα µάθεις όµως έτσι τον εαυτό σου; Φοβόµαστε τη µοναξιά, φοβόµαστε να αφιερώσουµε λίγο χρόνο σε ένα βιβλίο. Θέλουµε όλα να µας τα βάζουν κατευθείαν στο κεφάλι. Μεγαλύτερο και πιο τρανταχτό παράδειγµα το AI. Για οτιδήποτε µας απασχολεί λέµε θα ρωτήσουµε το AI να µας δώσει απαντήσεις. Και πώς ξέρουµε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές;

-Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα που θίγει το έργο είναι η σχέση των νέων µε τη βία. Στις µέρες µας όλο και περισσότερο οι νέοι είναι πεπεισµένοι ότι η βία είναι η απάντηση σε ό,τι τους απασχολεί. ∆εν διαπραγµατεύονται, δεν συζητούν, δεν προσπαθούν να συνεννοηθούν και να κατανοήσουν.

Είχε γίνει κάποτε µία έρευνα όταν έπεσαν οι δίδυµοι πύργοι όπου έδειξαν σε πολύ κόσµο το στιγµιότυπο µέσα σε ένα βίντεο και έκαναν κάποιες µετρήσεις. ∆ιαπίστωσαν, λοιπόν, ότι οι οργανισµοί των ανθρώπων που βλέπανε το βίντεο εκκρίναν ουσίες που σχετιζόντουσαν µε την απόλαυση. Βλέπανε να σκοτώνονται άνθρωποι και αυτό τους ανέβαζε την αδρεναλίνη, σαν να παρακολουθούν ένα blockbuster. Αυτό συµβαίνει και βλέποντας ένα δελτίο ειδήσεων που είναι γεµάτο µε βία. δολοφονίες, γυναικοκτονίες… Η καθηµερινότητά µας είναι µία τοξική καθηµερινότητα. Και το βίντεο που σας είπα στην παράστασή µας που περιέχει βία, διακινείται γρήγορα από το ένα κινητό στο άλλο. ∆υστυχώς, δεν διακινούµε φωτεινά παραδείγµατα, όµορφες εικόνες, αλλά βίαιες. Αυτές είναι που θέλουµε να µοιραστούµε κι αυτό µε τροµάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

– Κάποτε, ίσως αφελώς, υπήρχε η πίστη ότι η τέχνη µας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Το πιστεύετε αυτό;

∆εν πιστεύω ότι η τέχνη άµεσα µπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά πιστεύω ότι δείχνει την πρόθεσή σου ότι θες να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Τουλάχιστον να έχεις ευγενή συναισθήµατα. Ο άνθρωπος που ασχολείται µε την τέχνη εκφράζει µια τέτοια ανάγκη κι αυτό δείχνει µια ευαισθησία. Από εκεί και πέρα, σίγουρα µέσω της τέχνης µπορείς να βρεις µια γαλήνη, ίσως να προσεγγίσεις τον εαυτό σου και να ενωθείς µε άλλους ανθρώπους.

-Ίσως και να αναζητήσεις κάποιες απαντήσεις;

∆εν νοµίζω ότι η τέχνη µπορεί να δώσει άµεσα απαντήσεις. Ένα τραγούδι, µια µελωδία ή ένα ποίηµα, δεν θα απαντά σε κάτι. Ίσως, όµως, βοηθάει την ευαίσθητη πλευρά σου που είναι λίγο καταχωνιασµένη, υπό την πίεση και το άγχος της καθηµερινότητας, της επιτυχίας κι άλλων κούφιων στόχων. Ίσως σου δώσει ένα παράδειγµα και σου δείξει ότι κι ένα λουλουδάκι που ανθίζει, ένα πουλάκι που τραγουδάει έχουν κάτι να σου πουν. Απλά πράγµατα δηλαδή που τους κλείνουµε την πόρτα και δεν τους δίνουµε σηµασία ή οι φίλοι µας που τους ξεχνάµε και ποτέ δεν προλαβαίνουµε να τους δούµε.

-Το έργο που παρουσιάζετε είναι σύγχρονο. ∆ίνει ένα στίγµα για το ρεπερτόριο που θέλει να προβάλει το ∆ΗΠΕΘΕΚ;

Από την πρώτη στιγµή µιλήσαµε για ένα λαϊκό θέατρο. Για ένα θέατρο, δηλαδή, που θα απευθύνεται σε όλο τον κόσµο, θα αφουγκράζεται τα προβλήµατα, τα άγχη, τις αγωνίες του κόσµου και θα λέει ιστορίες µε τις οποίες το κοινό θα συνδεθεί. Ξεκινήσαµε µε δύο ελληνικά έργα, το «Απόψε τρώµε στις Ιοκάστης» και το «Απαγορεύεται η µουσική». Και τα δύο αγκαλιάστηκαν από το κοινό κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων. Ταξίδεψαν και τα δύο σε όλη την Κρήτη και το ίδιο θα γίνει τώρα και µε το «4 λεπτά και το 12 δευτερόλεπτα», το οποίο είναι το πρώτο ξενόγλωσσο κείµενο που ανεβάζουµε. Όµως, παραµένει για µένα κοµµάτι του λαϊκού θεάτρου γιατί έχει να κάνει µε µια απλή οικογένεια που παλεύει να λύσει ένα σοβαρό ζήτηµα. Και είναι µια ιστορία που µπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε θεατής είτε έχει δει θέατρο στη ζωή του είτε όχι.

-Πιστεύετε ότι το ∆ΗΠΕΘΕΚ ως ένας δηµόσιος φορέας οφείλει να είναι λαϊκό ή εν γένει το θέατρο και ευρύτερα η τέχνη οφείλουν να χαρακτηρίζονται από λαϊκότητα;

∆εν θα έλεγα για την τέχνη ότι οφείλει να είναι λαϊκή γιατί ο καθένας έχει το προσωπικό του γούστο, αν και ο Λευτέρης Βογιατζής έλεγε ότι το γούστο εκπαιδεύεται. Παρ’ όλα αυτά, για να ανεβαίνει ένα οποιοδήποτε έργο σηµαίνει ότι κάποιον άνθρωπο συγκινεί. Τουλάχιστον έναν, αυτόν που το ανεβάζει. Εποµένως, κάθε έργο έχει αξία να ανέβει. Για µένα η προσωπική ταυτότητα είναι πολύ σηµαντική στα έργα. Να µην κάνεις δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσµος, αλλά αυτό που θες εσύ, που µιλάει στην καρδιά σου και µέσα από αυτό να επιχειρήσεις να ενωθείς µε τον κόσµο. Από εκεί και πέρα, το λαϊκό θέατρο είναι ωραίο να συνδέεται µε τα ∆ΗΠΕΘΕ που είναι και θεµατοφύλακες των Ελλήνων συγγραφέων, των σύγχρονων κειµένων και της ένωσης του θεάτρου µε τον πολύ κόσµο κι όχι µε µία ελίτ. Οπότε τα ∆ΕΠΕΘΕ στα δικά µου µάτια οφείλουν να υπηρετούν το λαϊκό θέατρο, όµως η τέχνη γενικότερα όχι. Αυτή οφείλει να είναι ποικιλόµορφη, πολυδιάστατη, χωρίς στεγανά.

-Επικαλεστήκατε µια φράση του Βογιατζή ότι το κοινό εκπαιδεύεται. Η ελληνική, ωστόσο, Πολιτεία ολοένα και µειώνει τα µαθήµατα που αφορούν τις τέχνες στο σχολείο κι αναρωτιέµαι οι γονείς πώς µπορούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή µε την τέχνη αν δεν έχουν το πορτοφόλι να το κάνουν;

Νοµίζω ότι έχουµε µια έλλειψη πνευµατικότητας αυτό είναι το πιο σοβαρό ζήτηµα κι αυτό έχει ως συνέπεια να έχουµε και έλλειψη αισθητικής. Ο καθένας βέβαια έχει την αισθητική του όπως και να έχει. Όµως είναι αδιαµφισβήτητο ότι όσο πιο πολλά ερεθίσµατα έχεις, αυτά βοηθούν την αισθητική σου. Αν πάλι τα ερεθίσµατα είναι µονοδιάστατα κι έχεις µόνο ένα άκουσµα, είσαι κλεισµένος στην οθόνη του υπολογιστή σου ή του κινητού σου, οι ευκαιρίες να αναπτύξει µια πνευµατικότητα και µια αισθητική διαφορετική είναι περιορισµένες.

Οι γονείς, εποµένως, σηκώνουν ένα µεγάλο βάρος. Το θέµα, όµως, είναι να µην χάσουµε τον εαυτό µας ως γονείς για να µπορούµε να είµαστε χρήσιµοι στα παιδιά µας και την υπόλοιπη κοινωνία. Μιλώντας και ως ψυχολόγος, που είναι και οι άλλες µου σπουδές, βλέπουµε πολλούς γονείς να αγχώνονται, να µην αφιερώνουν χρόνο στον ή την σύντροφό τους, να ξεχνάνε ότι έχουν κι αυτοί δικαίωµα να πάνε για διακοπές, θέατρο, κινηµατογράφο, να βρεθούν µε φίλους κ.λπ. Όταν, όµως, ξεχάσεις τον εαυτό σου, τότε πώς δεν θα µπορέσεις να είσαι χρήσιµος και να εφοδιάσεις µε ερεθίσµατα το παιδί σου; Από πού θα τροφοδοτηθείς για να τροφοδοτήσεις;

-Μιλήσατε για αισθητική. Συµφωνείτε µε τον αφορισµό του Ντοστογιέφσκι, πως η οµορφιά θα σώσει τον κόσµο;

Η άποψη του Ντοστογιέφσκι µε συγκινεί και θα την αγκαλιάσω. Είµαι λάτρης της οµορφιάς, εσωτερικής και εξωτερικής, διότι η εσωτερική οµορφιά αντανακλά στην όψη, στο βλέµµα, το πως µιλάµε, στην ευγένεια του λόγου. Κι όταν κατακλυζόµαστε από οµορφιά τότε και η κοινωνία γίνεται πιο όµορφη, ο κόσµος όλος γίνεται πιο όµορφος. Σοφή, λοιπόν, η ρήση του Ντοστογιέφσκι. Κι όταν πολλές φορές προβάλλουµε κάποιες προκαταλήψεις απέναντι στο ωραίο, του βάζουµε ταµπέλες, το κατακρίνουµε, ξεχνάµε ότι οι αρχαίοι Έλληνες βάσισαν έναν ολόκληρο πολιτισµό πάνω στο κάλλος, το κάλλος σε κάθε του µορφή.

Η παράσταση

Η νέα παράσταση του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα» σε κείµενο του Τζέιµς Φριτς, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και πρωτότυπη µουσική του Κωστή Μαραβέγια, κάνει πρεµιέρα σήµερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Οι παραστάσεις στα Χανιά θα συνεχιστούν έως 5 Μαρτίου και θα επαναληφθούν από 19 έως 22 Μαρτίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» (Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή 18:00 & 20:00 ∆ευτέρα στις 18:30).

Τη µετάφραση υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, την επιµέλεια κίνησης η Φαίδρα Νταϊόγλου και τα σκηνικά – κοστούµια η Ιωάννα Καλαβρού.

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Καραγεώργη.

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – Τrailer: Πάτροκλος Σκαφίδας.

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης.

Design: Κωστής Σωτηράκος.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράµµου, Χρήστος Ροδάµης.

Το έργο «4 minutes 12 seconds» του James Fritz έχει αποσπάσει το 2ο βραβείο «Verity Bargate» στο διαγωνισµό για το καλύτερο νέο αγγλικό έργο.

∆ιάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειµµα).

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 12 ετών.

Τιµές εισιτηρίων: Κανονικό: 15€, Μειωµένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, µαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

∆ευτέρα & Πέµπτη: Γενική είσοδος 12€.

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/4-lepta-kai-12-deuterolepta-1/ και στο ταµείο του θεάτρου µιάµιση ώρα πριν από την παράσταση.