Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνεργασίες

Νικόλαος Εµµ. Παπαδάκης (1949-2025)

Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
Είναι µε µεγάλη λύπη που πληροφορήθηκα το θάνατο του αγαπητού και σεβαστού µου φίλου Νικόλαου Παπαδάκη, Γεν. διευθυντού του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» εις Χανιά, Κρήτης.
Γνώρισα τον Νικόλαο Παπαδάκη µέσω του ακριβού µου φίλου Βασίλη Καλαϊτζή-Μουντάκη και ήλθαµε πολύ πιο κοντά όταν το Ίδρυµα ανάλαβε την έκδοση στα Ελληνικά του βιβλίου µου «Η Ελλάδα και η Ανταντ, 1 Αυγούστου 1914-25 Σεπτεµβρίου, 1916». Ανάλαβε επίσης την παρουσίαση του βιβλίου στα Χανιά, στην Αθήνα και στην Λευκωσία. Κατά τις συζητήσεις που είχαµε είχα την ευκαιρία να καταλάβω την αξία του ανδρός, τον πατριωτισµό του, την αγάπη για ιστορία, τον Ελληνισµό και για τον µεγάλο Έλληνα που ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Θα είµαι πάντα ευγνώµων στο µακ. Παπαδάκη καθώς και στο στενό του συνεργάτη και Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος κ. Κουκουράκη, για την βοήθεια που µου παρείχαν.
Ο µακ. Παπαδάκης έβαλε στόχο της ζωής του την ίδρυση και καθιέρωση του Εθνικού Ιδρύµατος και την µελέτη για τον Ελευθέριο Κ. Βενιζέλος. Και τους δύο στόχους τους πέτυχε.
Η µνηµειώδης βιογραφία του για τον Ελευθέριο. Κ. Βενιζέλο αποτελεί σταθµό για το θέµα. Μου έκαµε δε την τιµή να µε συµπεριλάβει στους παρουσιαστές του έργου του στη Λευκωσία.
Ο Νικόλαος Παπαδάκης θα πάει στον ουρανόν. Εύχοµαι να βρει ένα ουρανόν Ελληνικό (Κρητικό) µε συνοµιλητές ανθρώπους που ενδιαφέρονταν και πίστευαν στη Μεγάλη Ιδέα, το Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ελληνισµό.

Του ∆ρος Χρίστου Α. Θεοδούλου

