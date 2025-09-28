menu
«Νίκη»: Διεγράφη ο Ν. Βρεττός – Στους οκτώ βουλευτές πέφτει η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με οκτώ βουλευτές μένει το κόμμα “Νίκη” στη Βουλή, μετά τη διαγραφή του βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Ν. Βρεττού από της τάξεις της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μετά από απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος “ΝΙΚΗ”, ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού».

Στην ανακοίνωση του κόμματος υπενθυμίζεται ότι «ο λόγος της παραπομπής του κ. Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ. Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της “Νίκης” αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής” είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της πατρίδας μας».

Μετά τη διαγραφή Βρεττού, η κοινοβουλευτική ομάδα της “Νίκης” θα αριθμεί οκτώ βουλευτές, δύο λιγότερους από όσους εξέλεξε στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Στις 5 Μαΐου 2025 είχε ανακοινωθεί στη Βουλή η διαγραφή του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Ν. Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε εμπλακεί σε επεισόδιο βανδαλισμού στην Εθνική Πινακοθήκη στις 10 Μαρτίου 2025. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο κ. Παπαδόπουλος ίδρυσε το πολιτικό κίνημα Ελληνικός Παλμός.

 

