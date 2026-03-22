Νίκη απέναντι στην Λάρισα για τον ΝΟΧ

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη επιβλήθηκε με το άνετο σκορ 22-7, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά και στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο ΝΟΧ ANEK LINES επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, παίρνοντας προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο (6-1) ενώ διεύρυνε σταδιακά τη διαφορά. Στο δεύτερο οκτάλεπτο το σκορ έφτασε στο 9-2, ενώ στο τρίτο η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο (17-5), με το τελικό 22-7 να σφραγίζεται στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Τα πολλά γκολ για τον ΝΟΧ ANEK LINES σημείωσαν συνολικά 11 παίκτες, με τα περισσότερα (5) να πετυχαίνει ο Μαζοκοπάκης ενώ ακολούθησαν οι Στάνκοβιτς, Ζουζούνης και Γεωρβασάκης από 3.

Διαιτητές: Καζούλης – Δασκαλάκης

Οκτάλεπτα: 6-1, 3-1, 8-3, 5-2

ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Στάνκοβιτς 3, Ράτζκο, Λεγάκης, Τοράκης 1, Βουλγαράκης 1, Ζουζούνης 3, Χατζάκης 1, Μαζοκοπάκης 5, Χαραλαμπόπουλος 2, Σολογάνης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 3, Σκουνάκης 1

ΝΟ Λάρισας (Κώστας Γαλανόπουλος): Τσούτσας, Τσιστράκης, Μπούρας, Στεργίου Δ., Λιουδάκης, Σοφός, Ζαφειρίου, Κωνσταντίνου 3, Στεργίου Γ. 3, Κουφόπουλος, Κουλουκτσής 1, Γιαννέλλης