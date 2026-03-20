Ελλάδα

Νίκαια: Σύλληψη 23χρονου για διακίνηση κροτίδων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, μεσημβρινές ώρες της 18-3-2026 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α., 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Νίκαιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -100- κροτίδες.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: 1.153 κροτίδες και 5 ναυτικές φωτοβολίδες.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Γιάννης Γαρεδάκης
Παρασκευάς Περάκης
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

