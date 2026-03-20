Νίκαια: Σύλληψη 23χρονου για διακίνηση κροτίδων

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, μεσημβρινές ώρες της 18-3-2026 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α., 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Νίκαιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -100- κροτίδες.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: 1.153 κροτίδες και 5 ναυτικές φωτοβολίδες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.