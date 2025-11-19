menu
Νιγηρία: Η απαγωγή 25 μαθητριών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούσαν να αναζητούν χθες Τρίτη το βράδυ τις περίπου 25 μαθήτριες λυκείου που απήχθησαν στη βορειοδυτική Νιγηρία, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ όπου οι συντηρητικοί κύκλοι – ακόμη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ– εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι οι χριστιανοί διώκονται σε αυτή τη χώρα της Αφρικής.

Τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα ένοπλοι απήγαγαν 25 μαθήτριες λυκείου από σχολείο θηλέων στη Μάγκα, στην πολιτεία Κέμπι της βορειοδυτικής Νιγηρίας, και σκότωσαν τον υποδιευθυντή Χάσαν Μακούκου.

«Μία από τις μαθήτριες κατάφερε να δραπετεύσει όταν την τραβούσαν με τη βία, μένουν λοιπόν 24 αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος ενημέρωσης της πολιτείας Αλχάτζι Γιακούμπου Άχμεντ.

Στη Νιγηρία, την πιο πολυπληθή χώρα της δυτικής Αφρικής που μαστίζεται από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνό φαινόμενο. Η πλέον διαβόητη περίπτωση είναι αυτή της μαζικής απαγωγής σχεδόν 300 μαθητριών από τη Μπόκο Χαράμ, στο χωριό Τσιμπόκ το 2014.

Στις ΗΠΑ ένας βουλευτής, ο Ράιλι Μουρ, ζήτησε «να προσευχηθούμε» για τις απαχθείσες μαθήτριες.

«Αν και δεν διαθέτουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτή τη φρικτή επίθεση, γνωρίζουμε ότι έγινε σε έναν χριστιανικό θύλακα στη βόρεια Νιγηρία», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής στο Χ.

Οι μαθήτριες «ήταν όλες μουσουλμάνες», επεσήμανε η αστυνομία της πολιτείας Κέμπι.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου «εξέφρασε τη λύπη του για την απαγωγή των μαθητριών», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες.

Η επίθεση αυτή εξαπολύθηκε «παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών Πληροφοριών αναφορικά με το ενδεχόμενο επίθεσης ενόπλων», επεσήμανε η προεδρία, ενώ πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος Κασίμ Σετίμα θα μεταβεί σήμερα στην Κέμπι.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας μας δεν θα καταφέρουν να μας προστατεύσουν αν οι πολίτες δεν συνεργάζονται και δεν μοιράζονται τις πληροφορίες που θα τις βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των κοινοτήτων μας», υπογράμμισε ο Τινούμπου.

 

Ένταση με τις ΗΠΑ

Η απαγωγή αυτή σημειώθηκε την ώρα που οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον Τραμπ να καταγγέλλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να αναφέρεται στο ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης στη χώρα.

Οι αρχές της Νιγηρίας έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί.

Η ρητορική αυτή προωθείται στην Ουάσινγκτον από συντηρητικούς πολιτικούς, κυρίως τον Μουρ, όπως και από χριστιανικές οργανώσεις.

Εξάλλου η ράπερ Νίκι Μινάζ ευχαρίστησε τον Τραμπ που «ανήγαγε το ζήτημα αυτό σε προτεραιότητα», στη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας την οποία οργάνωσε για το θέμα στη Νέα Υόρκη ο Μάικ Γουόλτς, ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Ο Γουόλτς κατήγγειλε «μια γενοκτονία που φέρει τη μάσκα του χάους» στη Νιγηρία.

Οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές πρέπει να αποφασίσουν την Πέμπτη αν θα εντάξουν τη Νιγηρία στον κατάλογο με τις χώρες που προκαλούν «ιδιαίτερη ανησυχία» (Country of Particular Concern – CPC) σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, όπως έχει ζητήσει ο Τραμπ. Αν αυτό συμβεί, τότε ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε Νιγηριανούς αξιωματούχους.

 

Εισβολή μέσα στη νύκτα

Η σύζυγος του υποδιευθυντή του σχολείου, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης των ενόπλων, δήλωσε ότι ξύπνησε μέσα στη νύκτα από θορύβους που ακούγονταν έξω από το σπίτι της. Στη συνέχεια εισέβαλαν σε αυτό ένοπλοι.

«Αρχίσαμε να παλεύουμε μαζί τους και ένας έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον σύζυγό μου, στη συνέχεια με τράβηξε από το χέρι έξω από το σπίτι», διηγήθηκε η ίδια στο νιγηριανό τηλεοπτικό δίκτυο Channels.

«Έκλαιγα ακόμη όταν έφτασε η κόρη μου, με άφησαν και πήραν εκείνη», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι τελικά η κόρη της κατάφερε να ξεφύγει.

Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή μαθητών που καταγράφεται στην πολιτεία Κέμπι τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2021 ένοπλοι απήγαγαν περισσότερες από 100 μαθήτριες και κάποια μέλη του προσωπικού από το Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Κολέγιο του Γιαούρι.

Οι μαθήτριες αφέθηκαν ελεύθερες τα επόμενα δύο χρόνια. Κάποιες είχαν αναγκαστεί να παντρευτούν και επέστρεψαν στις κοινότητές τους έχοντας παιδιά.

Η πολιτεία Κέμπι είναι αντιμέτωπη με διπλή απειλή: από τους τζιχαντιστές από τον γειτονικό Νίγηρα και από ένοπλες ομάδες που λεηλατούν χωριά, απάγουν και σκοτώνουν κατοίκους.

Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν εγκατασταθεί σε καταυλισμούς μέσα στο δάσος της Ζαμφάρα – που εκτείνεται στις πολιτείες Ζαμφάρα, Κατσίνα, Καντούνα, Σοκότο, Κέμπι και Νίγηρα — από όπου εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον χωριών.

