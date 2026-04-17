Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2026
Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν μαθητές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
‘Ενοπλοι απήγαγαν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πήγαιναν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και άλλους ταξιδιώτες στην πολιτεία Μπένουε της κεντρικής Νιγηρίας, δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο κυβερνήτης της περιοχής, στην πρώτη απαγωγή μαθητών που καταγγέλλεται αυτό τον χρόνο.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένοπλες συμμορίες και ισλαμιστές μαχητές στοχοθετούν συχνά ταξιδιώτες, μαθητές και επαρχιακές κοινότητες στη Νιγηρία. Οι αρχές δεν ανακοίνωσαν ποιους θεωρούν δράστες της απαγωγής αυτής.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά μήκος του δρόμου Μακούρντι-Οτούκπο, είπε ο κυβερνήτης Ιακίνθ Άλια, χαρακτηρίζοντας την “άνανδρη πράξη”.

Ο Άλια δεν είπε πόσα άτομα απήχθησαν αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αγνοούνται 17 μαθητές.

“Η στοχοθέτηση αθώων πολιτών, κυρίως μαθητών καθ΄οδόν για να δώσουν εξετάσεις, είναι απαράδεκτη και αντιτίθεται σε κάθε νόρμα της ανθρωπότητας και της δημόσιας τάξης”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άλια.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με εντολή του κυβερνήτη “να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια” για τον εντοπισμό των απαχθέντων.

Μαζικές απαγωγές, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την εκπαίδευση, το εμπόριο και τα ταξίδια προκαλώντας αγανάκτηση στους κατοίκους που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των αρχών ως προς την αντιμετώπιση της απειλής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικαλεστεί την έλλειψη ασφάλειας απειλώντας με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τους διωγμούς χριστιανών, όπως τους αποκάλεσε, στη Νιγηρία.

Η κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από χριστιανούς και μουσουλμάνους, υποστηρίζει ότι η έλλειψη ασφάλειας πλήττει ανθρώπους και των δύο θρησκειών.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

