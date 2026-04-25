New York Times: Με εγκαύματα αναρρώνει σε κρησφύγετο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους αποκαλύπτει ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χείλη, δυσκολεύεται να μιλήσει και θα χρειαστεί πλαστική.

Σύμφωνα με το ertnews, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές έχει κάνει ήδη τρία χειρουργεία στο πόδι του αλλά θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικού ποδιού, ενώ έχει κάνει ήδη και επέμβαση στο χέρι του για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του.

«Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και ο Υπουργός Υγείας, είναι υπεύθυνος για την ιατρική του φροντίδα. Βρίσκεται κυρίως περιτριγυρισμένος από μια ιατρική ομάδα σε ένα κρησφύγετο, και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτός είναι πιθανώς και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη σε κανένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα», δήλωσε στο CNN o Ιρανός δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί.

Η διανοητική κατάσταση του Μοζτάμπα Χαμενεϊ είναι άριστη και είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ βρίσκεται σε κρησφύγετο όπου η πρόσβαση εκεί είναι αυστηρά περιορισμένη για λόγους ασφαλείας και δεν υπάρχει απολύτως καμία ηλεκτρονική συσκευή γύρω του λόγω του πιθανού εντοπισμού του.

Ο Χαμενεΐ για την ασφάλειά του λόγω των τραυματισμών του φέρεται να έχει αναθέσει, προς το παρόν, τη λήψη αποφάσεων σε Ιρανούς στρατηγούς.

Ο Μοζτάμπα δεν έχει ακόμη την πλήρη διοίκηση ή τον έλεγχο. Υπάρχει, ίσως, σεβασμός προς το πρόσωπό του. Υπογράφει ή συμμετέχει στην επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή του παρουσιάζονται τετελεσμένα γεγονότα, αναφέρει το δημοσίευμα, εκτιμώντας ότι οιπληροφορίες αυτές ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον κληρικό πατέρα του, βρίσκεται υπό την επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, στις τάξεις των οποίων υπηρέτησε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

