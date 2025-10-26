menu
22.3 C
Chania
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Γάζα για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ένα τέλος στον πόλεμό του όπως προβλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε νά έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

«Εμείς έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε καταστήσει επίσης σαφές σε ό,τι αφορά διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές για εμάς, και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

Το Ισραήλ, που πολιόρκησε τη Γάζα για δύο χρόνια για να υποστηρίξει τον αεροπορικό και χερσαίο πόλεμό του στον θύλακα εναντίον της Χαμάς μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι άλλοτε ένθερμες τουρκοϊσραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν πολύ εκ νέου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει τον καταστρεπτικό αεροπορικό και χερσαίο πόλεμο του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψη στο Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε προχθές, Παρασκευή, πως η διεθνής δύναμη πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ειδικά μια τουρκική εμπλοκή.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε πως η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ακόμη να τύχει επεξεργασίας από το Ισραήλ και κράτη εταίρους αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν συνεισφορά όσον αφορά ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να εισφέρουν χρήματα και στρατιώτες.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευθεί ότι θα αφοπλιστεί και, αφότου εφαρμόστηκε μια κατάπαυση του πυρός πριν από δύο εβδομάδες ως το πρώτο στάδιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, ξεκίνησε βίαιη καταστολή ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητη χώρα και απέρριψε την εντύπωση ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ κα οι ΗΠΑ, είπε, είναι «σύμπραξη».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum