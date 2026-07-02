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Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2026
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Νερό σε περιοχές των Σφακίων από νέα γεώτρηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Νερό στις περιοχές Ανώπολης, Αράδαινας και Λιβανιανών προσφέρει η νέα Παραγωγική Γεώτρηση στη Δ.Κ. Ανώπολης που ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.
Πρόκειται για αντλιοστάσιο/γεώτρηση, η οποία πληροί τους όρους και τις τεχνικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα, στην οποία, μετά το πέρας της εγκατάστασης της, συνδέθηκε το νέο υπογειοποιημένο δίκτυο, το οποίο με τη σειρά του συνδέθηκε με το ήδη υπάρχον δίκτυο υδροδότησης.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Ζερβό, «το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε, αδειοδοτήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, αναδείχθηκε ο ανάδοχος εργολάβος της διερευνητικής γεώτρησης, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα την περίοδο 2015-2019».
Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, σημειώνεται ότι τη δημοτική περίοδο 2019-2023, η τότε δημοτική αρχή προμηθεύτηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου, το οποίο η σημερινή δημοτική αρχή, επί δημαρχίας Ιωάννη Ζερβού, ολοκλήρωσε, ενώ παράλληλα, με πρόσθετη χρηματοδότηση που διεκδίκησε και έλαβε κατόπιν αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενισχύθηκε το έργο με την απαιτούμενη υπογειοποίηση του νέου δικτύου μέχρι το σημείο σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης.
Για πρώτη φορά σε εγκατάσταση ύδρευσης του Δήμου Σφακίων τοποθετήθηκε σύστημα τηλεμετρίας, το οποίο επιτρέπει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας της γεώτρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου και παρέμβασης όπου απαιτείται, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εγκατάστασης. Πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή, η οποία σηματοδοτεί την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου.
«Στο εξής η Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως θα υδροδοτείται από δύο Παραγωγικές Γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε πετύχει αφενός την καλύτερη ποιότητα νερού και αφετέρου να υπάρχει ασφάλεια για τους δημότες μας σε τυχόν περίπτωση διακοπής της υδροδότησης σε κάποια εκ των γεωτρήσεων», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων, τονίζοντας παράλληλα πως: «Η απρόσκοπτη υδροδότηση και το καθαρό νερό αποτελούν αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδη υποχρέωση της δημοτικής μας αρχής. Η ολοκλήρωση των υποδομών, η ανάδειξη των έργων που εξασφαλίζουν το δίκτυο, όπως η νέα μας γεώτρηση και η υπογειοποίηση αγωγών και δικτύων, εξασφαλίζουν την ποιότητα και την επάρκεια ενισχύοντας το στόχο της δημοτικής μας ομάδας, που αφορά στην αδιάλειπτη υδροδότηση χωρίς εκπτώσεις και με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας για το πόσιμο νερό».

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