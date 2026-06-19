Νερό: Ενιαία διαχείριση όχι ιδιωτικοποίηση

Στην ανάγκη ενιαίας διαχείρισης των νερών στην Κρήτη υπό την οµπρέλα του ΟΑΚ στάθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκης (φωτ.).

Ερωτηθείς χθες από τα «Χανιώτικα νέα» για την ανησυχία που υπάρχει σε πολύ κόσµο, ότι η ενιαία διαχείριση θα φέρει και την ιδιωτικοποίηση, απάντησε πως «η πρότασή µας είναι ξεκάθαρη, είναι ο ΟΑΚ, ένας δηµόσιος φορέας που συµµετέχουµε εµείς, συµµετέχουν τα υπουργεία και οι ∆ήµοι! Άρα πάντα θα είναι δικό µας, δεν θα πάει πουθενά, είναι δηµόσιο αγαθό το νερό και τουλάχιστον όσον µας αφορά, εµείς από την πλευρά τη δική µας δεν θα αφήσουµε νοµίζω και ο ΟΑΚ και οι δήµοι για να µπορεί να πάει σε ιδιώτες το νερό».