Νεότερη πρόγνωση καιρού: Σκόνη και ισχυροί άνεμοι έρχονται στην Κρήτη

Οχι μόνο αφρικανική σκόνη αλλά και ισχυρότατοι άνεμοι έρχονται στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου για τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.

Οσο για την αφρικανική σκόνη, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.