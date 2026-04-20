Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς

Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καββαδάς, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Aυτό ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (20/04).

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτήρισε την παραίτηση Λαζαρίδη ως μια «αναπόφευκτη εξέλιξη κυρίως για την επικοινωνιακή διαχείριση που υπήρξε από τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό».

Πρόσθεσε ότι «το θέμα αυτό συζητήθηκε πολύ και απασχόλησε την κοινωνία. Ήρθε η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, ακολούθησε η αντικατάστασή του από τον κ. Καββαδά και προχωράμε παρακάτω».