Νέος τρόπος λειτουργίας για τα φαράγγια Ίμπρου και Αράδαινας

Βασιλική Τωμαδάκη
Νέα εποχή για τα φαράγγια Ιμπρου και Αράδαινας καθώς από φέτος θα λειτουργούν με νέο τρόπο διαχείρισης.

Για τον νέο τρόπο λειτουργίας των φαραγγιών υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σφακίων και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος (ΟΦΥΠΕΚΑ) η οποία θα συμπεριλάβει και το δασαρχείο.
Ο νέος τρόπος λειτουργίας των δύο φαραγγιών είναι στα πρότυπα λειτουργίας του Κουρταλιώτικου (όπου παραχωρήθηκε η δυνατότητα λειτουργίας του φαραγγιού στο δήμο Αγίου Βασιλείου) και η προγραμματική προβλέπει εισπράξεις 70% στο δήμο και 30% στον ΟΦΥΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν ανταποδοτικά στην περιοχή. Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας των δύο φαραγγιών υπολογίζεται για τον Μάιο με το εισιτήριο εισόδου να έχει οριστεί στα 5 ευρώ.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σφακίων κ. Γιάννης Ζερβός μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο δήμος βρίσκεται σε διαβούλευση προκειμένου να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ανάθεση της λειτουργίας σε εργολάβο. Όπως επεσήμανε ο κ. Ζερβός χαρακτηριστικά «σκεφτόμαστε τη λύση της ανάθεσης σε εργολάβο να αναλάβει όλο το μπάτζετ· δηλαδή να κάνει το λειτουργικό, να κάνει τις παρεμβάσεις, όπως γίνεται στη Σαμαριά. Η Σαμαριά, μετά από διαγωνισμό, δίνει τη διαχείρισή της σε έναν εργολάβο. Κάτι τέτοιο βλέπουμε, και μάλιστα είμαστε σε επικοινωνία και με το δήμο Αγίου Βασιλείου για το πώς το λειτούργησαν και πήγε πολύ καλά».
Τα δύο φαράγγια θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο πλαίσιο και όπως εξήγησε ο δήμαρχος Σφακίων «Είναι ένα σοβαρό εγχείρημα και το αντιμετωπίζουμε βήμα-βήμα. Στην αρχή θα έχουμε κάποιες δυσκολίες. Μπορεί να μην είμαστε και έγκαιρα έτοιμοι στο χρονικό διάστημα που θα θέλαμε στην αρχή της λειτουργίας του, αλλά γίνεται για πρώτη φορά. Οπότε το δρομολογούμε με σωστές, στέρεες βάσεις για να φέρουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στα δύο φαράγγια, για την οποία είμαστε σίγουροι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πρώτα απ’ όλα για την τοπική κοινωνία. Διότι οι επισκέπτες που έρχονται στα δύο φαράγγια, στην Ίμπρο και στην Αράδαινα, είναι άτομα τα οποία αφήνουν χρήματα στην περιοχή μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το σύνολο των καταστημάτων στα χωριά Ίμπρο και στην έξοδο Κομητάδες στηρίζονται για τη λειτουργία τους στους επισκέπτες του φαραγγιού της Ίμπρου. Κάτι αντίστοιχο θα γίνεται και στην Αράδαινα, οπότε θα έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη και στην περιοχή εκεί, και είναι προς όφελος σε κάθε περίπτωση της τοπικής κοινωνίας, γιατί λειτουργούν επιχειρήσεις βασιζόμενες στην επισκεψιμότητα αυτών των δύο φαραγγιών».

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

