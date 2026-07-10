Νέος τρόπος αμοιβής

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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Δεν μας φθάνουν τα ακρωνύμια των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που ερμηνεύουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κοινής Ωφελείας, μας προέκυψε και μία νεοφανής λέξη επιρρηματικής μορφής, τελευταίως, το «χεράτα».
Ειπώθηκε σε συζητήσεις γύρω απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιείται δε έκτοτε όταν παρακάμπτεται η νομιμότητα. Εισήχθη στο γλωσσικό σύστημα δίχως έλεγχο με παράνομο και αθέμιτο σκοπό. Δηλαδή δίνουμε κάτι με το χέρι, «χεράτα», να μην υπάρχει ένδειξη απόδειξης ή νόμιμης συναλλαγής. Π.χ. δίνεις 80 ευρώ και παίρνεις απόδειξη για 30 ευρώ. Εδώ τίθεται το ερώτημα. Τι πρέπει να προτιμάμε «τα χεράτα λεφτά» ή «τα λεφτά χεράτα»; με το χέρι πρόχειρα και άτυπα;
Μην μας εντυπωσιάζει η λέξη «χεράτα». Όπως δεν αντιδρούμε όταν ακούμε άλλα επιρρήματα «σταράτα», «ποδαράτα», «ορεξάτα». Υπάρχει εσμός λέξεων, που ακούγονται στην ελληνική γλώσσα και η κοινωνία τις έχει αποδεχθεί. Ας ενταχθεί και το «χεράτα» ως τροπικό επίρρημα.
Ο όρος σημαίνει αυτό που γίνεται «με το χέρι», κατ’ αντιδιαστολή με τους ακολουθούμενους επίσημους κανόνες. Στον διάλογο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ δύο προέδρων του, ενός νυν και ενός τέως, ακούστηκε ότι έπρεπε να γίνει παρελκυστική ενέργεια, χωρίς αποδείξεις. «Κατάλαβα» ήταν η απάντηση «να γίνει χεράτα».
Αυτό το επίρρημα έχει τη ρίζα του στην αρχαία λέξη «χείρα» απ’ την οποία παράγονται η «χειραψία», η «χειροδικία», το «χειροκρότημα». Υποχείριος καθίσταται όποιος είναι του χεριού μας. Παροιμίες από τη λέξη «χειρ» ουκ ολίγες. Λέμε, «δεν περνάει από το χέρι μας», «κάλλιο πέντε και στο χέρι…», «το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο…», «με το χέρι στην καρδιά», «δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά», «χείρα βοηθείας», κ.ά.
Για την ιστορία του πράγματος το «χεράτα» ειπώθηκε από υπεύθυνους του ΟΠΕΚΕΠΕ για αγρότη, που είχε έλλειψη σπόρου βάμβακος. Πέτυχαν την παράνομη έγκριση και καταβολή ενίσχυσης δεκάδων χιλιάδων ευρώ στον παραγωγό τα έτη 2019 – 2024.
Επίσης το επίρρημα αναφέρεται και στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που εμπλέκει πολιτικούς με τον όρο «χεράτα».

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