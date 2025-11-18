menu
Νέος θρίαμβος για την επελαύνουσα Εθνική Ελπίδων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Εθνική Ελπίδων συνέχισε την «απόλυτη» πορεία της στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027, επικρατώντας και της Ιρλανδίας, με 3-0, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδειάς.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τις πέντε νίκες σε πέντε παιχνίδια και προηγείται σταθερά στον όμιλό του, με διαφορά έξι βαθμών από τη δεύτερη Γερμανία που θα φιλοξενηθεί αργότερα απόψε από την Γεωργία (Μάλτα-Λετονία το άλλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής).

Η ελληνική ομάδα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον αντίπαλο και μετουσίωσε την ανωτερότητά της σε σαφές προβάδισμα νίκης πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Χρήστου Αλεξίου στο 19ο (σουτ) και Κωνσταντίνου Γκούμα (κεφαλιά) στο 26ο λεπτό.

Στο ίδιο αγωνιστικό τέμπο κινήθηκε και το δεύτερο 45λεπτο, με την Ελλάδα στην επίθεση να δημιουργεί και να φτάνει στο 3-0 με το πέναλτι του Στέφανου Τζίμα στο 63΄, στο οποίο είχε υποπέσει ο Τζακ Πάτερσον επί του Ταξιάρχη Φίλωνα.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 81ο λεπτό ο Λάμπρος Σμυρλής, ο οποίος αξιοποίησε ιδανικά την εξαιρετική μεταβίβαση του Αντριάνο Μπρέγκου για να πλασάρει μέσα από την περιοχή για το 4-0.

Ο Ισπανός διαιτητής Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ παρατήρησε με κίτρινες κάρτες τους Άτσεσον και Ντόχερτι.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας (46΄ Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63΄ Μπρέγκου), Γκούμας (73΄ Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (82΄ Αποστολάκης), Τζίμας (64΄ Κούτσιας).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Τόμι Ράιτ): ΜακΜούλαν, Ράσελ (83΄ ΜακΚαν), Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46΄ Μπριγκς), Μόρισον (68΄ ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46΄ Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68΄ Ντόχερτι), Μπαρ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ. ΓΚΟΛ

Ελλάδα 5 15 16-2

Γερμανία 4 9 15-4

Ιρλανδία 5 7 5-7

Γεωργία 4 5 7-5

Λετονία 4 1 1-8

Μάλτα 4 0 0-18

