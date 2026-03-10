menu
16.1 C
Chania
Τρίτη, 10 Μαρτίου, 2026
Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός σε σχολεία της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την ένταξη της πράξης για την αναβάθμιση και συμπλήρωση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το έργο, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.251.960 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027». Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Τομέας Παιδείας.
Σκοπός της παρέμβασης είναι η βελτίωση και η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη, δημιουργώντας θετικές συνθήκες και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες για όλους τους μαθητές.
Ειδικότερα, μέσω της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

· 163 μεγάλα εργαστήρια πληροφορικής.
· 472 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop).
· 73 διαδραστικές συσκευές προσχολικής αγωγής, αποκλειστικά για τα νηπιαγωγεία.
· 2 μικρά εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας (VR) με 8 γυαλιά, τα οποία αποτελούν καινοτόμα παρέμβαση αξιοποίησης τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης
Ο Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του νέου σχολικού εξοπλισμού, δήλωσε:
«Επενδύουμε στη νέα γενιά και στο μέλλον της Κρήτης, αναβαθμίζοντας έμπρακτα τη δημόσια εκπαίδευση. Με τη διάθεση 3,25 εκατομμυρίων ευρώ, εξοπλίζουμε τα σχολεία μας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση για τους μαθητές και μαθήτριες του νησιού. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου, ψηφιακού και ελκυστικού σχολείου, που θα παρέχει στα παιδιά μας τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής».

Η προμήθεια θα εξοπλίσει και θα αναβαθμίσει τα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων του νησιού, ενώ οι ακριβείς ποσότητες ανά σχολείο καθορίζονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με βάση τις ανάγκες τους. Με την υλοποίηση της πράξης, η χωρητικότητα των νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται σε 7.159 άτομα.
Η δράση αυτή ενισχύει τη διαδραστικότητα, βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που προάγει την κριτική σκέψη και τη συνεργατική μάθηση»

