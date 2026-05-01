menu
17.4 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Αγροτικά

Νέος συλλογικός φορέας για το ελαιόλαδο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την ανάγκη να αποκτήσει το ελληνικό ελαιόλαδο ενιαία στρατηγική, ισχυρή ταυτότητα και θεσμική εκπροσώπηση σε όλη την αλυσίδα αξίας επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προσωρινός πρόεδρος του νεοσύστατου Συνδέσμου Παραγωγής, Εμπορίας και Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου (ΣΥΠΕΤΕΕΛ), Δημήτρης Φάββας.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠε στην αρχική του σελίδα, σύμφωνα με τον κ. Φάββα, η φιλοσοφία του νέου Συνδέσμου στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Τον παραγωγό και τον καταναλωτή. «Ο παραγωγός πρέπει να έχει τον χώρο να υπάρχει και ο καταναλωτής να πληρώνει αυτό το ευγενές προϊόν, βασικό της μεσογειακής διατροφής, σε μια έντιμη τιμή. Όλοι οι ενδιάμεσοι, είτε είμαστε έμποροι είτε τυποποιητές, χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες δεν έχουμε κανέναν ρόλο να διεκδικούμε», λέει.

Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΠΕΤΕΕΛ είναι 20 και αντιπροσωπεύουν το 35% του μέσου όρου του συνολικά παραγόμενου ελληνικού ελαιολάδου (περίπου 75.000 τόνους), ενώ, όπως λέει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο προσωρινός πρόεδρός του, έχει ήδη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για νέες εγγραφές, με βάση τις προϋποθέσεις του καταστατικού του.

Σημειώνεται πως μετά τις αρχαιρεσίες, που έχουν προγραμματιστεί για την 13η Ιουνίου στην Αθήνα, ο Σύνδεσμος θα αποκτήσει οριστικό διοικητικό συμβούλιο.

Ο προσωρινός πρόεδρος του ΣΥΠΕΤΕΕΛ εκφράζει, παράλληλα, την ανησυχία του μήπως το ελληνικό ελαιόλαδο ακολουθήσει την πορεία άλλων σημαντικών προϊόντων της ελληνικής υπαίθρου. «Φοβόμαστε μην έχει την τύχη που είχαν άλλα ευγενή ελληνικά προϊόντα, όπως η σταφίδα, τα σύκα ή τα ζαχαρότευτλα, προϊόντα που στήριξαν την περιφέρεια και κράτησαν ζωντανή την ύπαιθρο», υπογραμμίζει.

Αναφερόμενος στην εστίαση και τον τουρισμό, επισημαίνει ότι η νομοθεσία για την κλειστή φιάλη ελαιολάδου στα τραπέζια δεν εφαρμόζεται επαρκώς. «Πουλάμε Ελλάδα στο τουριστικό προϊόν, χωρίς Ελλάδα μέσα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζοντας ότι το τουριστικό μοντέλο πρέπει να συνδεθεί ουσιαστικά με την ελληνική διατροφή και την εγχώρια παραγωγή.

Στα πρώτα βήματα του Συνδέσμου περιλαμβάνεται, όπως λέει, η διεκδίκηση μελέτης για την κοστολόγηση του ελληνικού ελαιολάδου, ανάλογα με τη μορφή παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του ελαιώνα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάδειξη του «made in Greece» και η προώθηση του επώνυμου ελληνικού προϊόντος.

«Δεν ερχόμαστε να αναιρέσουμε ή να πάμε απέναντι σε κανέναν. Ερχόμαστε να συμπληρώσουμε όποιον είναι αρωγός σε αυτό το ευγενές προϊόν», καταλήγει ο κ. Φάββας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum