Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22.49 το βράδυ του Σαββάτου, στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γουδουρα Σητείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χλμ νότια – νοτιοδυτικά του Γούδουρα. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Λασίθι και Ηράκλειο.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ακολούθησε σειρά μετασεισμών.