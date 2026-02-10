menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη, όπως μεταδίδει το cnn.gr, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα Ιανουαρίου.

Η διαδικασία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου σύμφωνα με το Voria.gr έγινε χωρίς την παρουσία της μέχρι πρότινος προέδρου.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης ενώ της θέση της ως γραμματέας διατηρεί η Ελένη Βασάρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου στις 14 Ιανουαρίου:
Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί το email με το αίτημα για παραίτηση της κ. Καρυστιανού ενώ αιχμές για την οικονομική διαχείριση άφηναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση».

Τότε η κ. Καρυστιανού στη δήλωση παραίτησης μιλούσε για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και ότι «εν τέλει ο διχασμός επικράτησε», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια προσπάθησε να διατηρήσει την ενότητα του Συλλόγου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum