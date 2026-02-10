Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη, όπως μεταδίδει το cnn.gr, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα Ιανουαρίου.

Η διαδικασία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου σύμφωνα με το Voria.gr έγινε χωρίς την παρουσία της μέχρι πρότινος προέδρου.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης ενώ της θέση της ως γραμματέας διατηρεί η Ελένη Βασάρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου στις 14 Ιανουαρίου:

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί το email με το αίτημα για παραίτηση της κ. Καρυστιανού ενώ αιχμές για την οικονομική διαχείριση άφηναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση».

Τότε η κ. Καρυστιανού στη δήλωση παραίτησης μιλούσε για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και ότι «εν τέλει ο διχασμός επικράτησε», υπογραμμίζοντας ότι η ίδια προσπάθησε να διατηρήσει την ενότητα του Συλλόγου.