menu
11.7 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Νέος Head Coach στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων ο Κωνσταντίνος Σορφανές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων ανακοίνωε  την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή αντισφαίρισης Κωνσταντίνο Σορφανέ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head Coach από την 1η Αυγούστου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Κωνσταντίνος Σορφανές διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική πορεία στον χώρο της αντισφαίρισης, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νότια Αφρική, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τένις σε ηλικία 7 ετών, καταγράφοντας πολλές διακρίσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το 1992 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως Head Coach στην Πετρούπολη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αθλητών με σημαντικές επιτυχίες σε εθνικές διοργανώσεις και συμμετοχές σε εθνικές ομάδες. Στη συνέχεια, διετέλεσε Head Coach στο Περιστέρι (Όμιλος Παλάσκας) για 12 χρόνια, σημειώνοντας αντίστοιχες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολούθησε η θητεία του στις Σέρρες, όπου για επίσης 12 χρόνια υπηρέτησε ως Head Coach, οδηγώντας αθλητές σε διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα αγωνιστικού τένις.

Ο κ. Σορφανές είναι κάτοχος υψηλού επιπέδου προπονητικών πιστοποιήσεων, μεταξύ των οποίων:

Δίπλωμα της Lawn Tennis Association (LTA), σε συνεργασία με το Loughborough University
Πτυχίο από την RPT European Professional Tennis Registry (Ισπανία)
Συμμετοχή σε εξειδικευμένο σεμινάριο 300 ωρών (2014) στην ακαδημία JC Ferrero Equelite Sport Academy
Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η φιλοσοφία του αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το αγωνιστικό και αναπτυξιακό έργο του Ομίλου.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Σορφανέ και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη του τένις και την ανάδειξη νέων αθλητών»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum