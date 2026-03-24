Νέος Head Coach στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χανίων ο Κωνσταντίνος Σορφανές

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων ανακοίνωε την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή αντισφαίρισης Κωνσταντίνο Σορφανέ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head Coach από την 1η Αυγούστου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Κωνσταντίνος Σορφανές διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική πορεία στον χώρο της αντισφαίρισης, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νότια Αφρική, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τένις σε ηλικία 7 ετών, καταγράφοντας πολλές διακρίσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το 1992 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως Head Coach στην Πετρούπολη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αθλητών με σημαντικές επιτυχίες σε εθνικές διοργανώσεις και συμμετοχές σε εθνικές ομάδες. Στη συνέχεια, διετέλεσε Head Coach στο Περιστέρι (Όμιλος Παλάσκας) για 12 χρόνια, σημειώνοντας αντίστοιχες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολούθησε η θητεία του στις Σέρρες, όπου για επίσης 12 χρόνια υπηρέτησε ως Head Coach, οδηγώντας αθλητές σε διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα αγωνιστικού τένις.

Ο κ. Σορφανές είναι κάτοχος υψηλού επιπέδου προπονητικών πιστοποιήσεων, μεταξύ των οποίων:

Δίπλωμα της Lawn Tennis Association (LTA), σε συνεργασία με το Loughborough University

Πτυχίο από την RPT European Professional Tennis Registry (Ισπανία)

Συμμετοχή σε εξειδικευμένο σεμινάριο 300 ωρών (2014) στην ακαδημία JC Ferrero Equelite Sport Academy

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η φιλοσοφία του αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το αγωνιστικό και αναπτυξιακό έργο του Ομίλου.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Σορφανέ και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη του τένις και την ανάδειξη νέων αθλητών»