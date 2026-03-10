Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.