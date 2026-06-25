Νέοι και μεγάλοι για όλους

Τις επόμενες ώρες, ανακοινώνονται τα βαθμολογικά αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και χιλιάδες νέοι περιμένουν με αγωνία να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της ζωής τους και μαζύ τους αγωνιούν και οι γονείς και οι δικοί τους άνθρωποι. Η συγκυρία αυτή με έκανε να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, καθώς αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από τον θάνατο του εκ μητρός παππού μου. Με τη σκέψη προς εκείνον, αναλογίστηκα την τρίτη ηλικία και τη θέση που έχει στις πολυποίκιλα δύσκολες μέρες μας μέσα στην κοινωνία που ζούμε· μια θέση που συχνά δεν της δίνεται η προσοχή που της αξίζει παρά τα όσα έχει προσφέρει.

Για τους αποφοίτους των λυκείων ξεκινά πλέον μια νέα περίοδος, διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως «επιτυχία» στις εξετάσεις, δηλαδή η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, είναι ένας σπουδαίος και σοβαρός στόχος, όμως δεν είναι ο μόνος δρόμος για μια δημιουργική και γόνιμη ατομική και κοινωνική ζωή. Κάποια από τα παιδιά μας θα ακολουθήσουν σπουδές και άλλα θα βγουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας με διαφορετικά εφόδια και στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα με άλλο ψυχικό, ιδεολογικό, υλικό εξοπλισμό στο δισάκι τους. Όπως και να έχει, προσωπικά θεωρώ ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να χτίζουν τη ζωή τους με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση και κοινωνική συνείδηση.

Ταυτόχρονα, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η τρίτη ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε κοινωνίας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι κουβαλούν σοφία ζωής, δηλαδή εμπειρίες, γνώσεις και παραδείγματα ζωής που δεν συναντάς σε κανένα βιβλίο. Στέκονται δίπλα στις νεότερες γενιές και συνεισφέρουν με τον κόπο τους στη ζωή που απολαμβάνουμε σήμερα. Γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό, ενδιαφέρον και ουσιαστική συμμετοχή στην κοινή ζωή.

Το κοινωνικό σύνολο προχωρά πραγματικά και εξελίσσεται ουσιαστικά μονάχα όταν οι γενιές δεν απομακρύνονται ή αποξενώνονται μεταξύ τους, αλλά οσάκις συναντιούνται. Οι νέοι φέρνουν μαζύ τους όνειρα, δύναμη και νέες ιδέες· οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας προσφέρουν εμπειρία, μέτρο και μνήμη. Συνυπάρχοντας και συνεργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο δυνατή και ανοιχτή για όλους.