Νέοι και καταχρήσεις

Αναγκαία περισσότερο από ποτέ η επιστηµονικά η τεκµηριωµένη πρόληψη

Οι νέοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε προκλήσεις σε τούτη τη νέα εποχή όπου οι καταχρήσεις και οι υπερβάσεις στην χρήση ουσιών καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος της δραστηριότητάς τους. Συχνά αυτές οι καταχρήσεις δεν κρατούν για πολλά χρόνια καθώς µε την ενηλικίωση αλλάζουν τα δεδοµένα. Όµως για κάποιους νέους η συνήθεια γίνεται εθισµός, µε πολλά αρνητικά αποτελέσµατα στην υγεία τους.

Μια πολύ σηµαντική έκθεση για τις καταχρήσεις αλλά και την χρήση ουσιών δόθηκε στην δηµοσιότητα πριν λίγες ηµέρες. Πρόκειται για την πλήρη ευρωπαϊκή Έκθεση µε τα ευρήµατα από την πανευρωπαϊκή σχολική έρευνα ESPAD που αφορά το αλκοόλ, τον καπνό, τις παράνοµες ουσίες και άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές.

Η αντίστοιχη εκτεταµένη Έκθεση από το ελληνικό σκέλος δηµοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Η πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD

Η ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) αποτελεί τη µεγαλύτερη διακρατική έρευνα διεθνώς για τη χρήση ουσιών, το αλκοόλ, τον καπνό και άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές και συµπεριφορές υψηλού κινδύνου στους εφήβους.

Συλλέγει συγκρίσιµα δεδοµένα για µαθητές/ριες ηλικίας 15–16 ετών. Η έρευνα υλοποιείται ανά τετραετία σε περισσότερες από 35 χώρες της Ευρώπης, σε συνεργασία µε τον Οργανισµότης Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ναρκωτικά (EUDA).

Η πιο πρόσφατη συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε το 2024, µε τη συµµετοχή 113.882 µαθητών.

Κύρια ευρήµατα για την Ευρώπη

Τον περασµένο Μάιο δηµοσιεύθηκαν συνοπτικά τα κύρια ευρήµατα, ενώ σήµερα, Τρίτη 21Οκτωβρίου, δηµοσιοποιήθηκε η πλήρης Έκθεση, η οποία περιλαµβάνει αναλυτικά τα ευρήµατα και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίστηκε η τάση µείωσης στην κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισµα και τη χρήση κάνναβης στους εφήβους.

Ωστόσο, αναδύονται νέες συµπεριφορές που προκαλούν ανησυχία. Στην Ευρωπαϊκή Έκθεση παρουσιάζονται ανησυχητικές τάσεις, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών/vape τσιγάρων, τη µη ιατρική χρήση ψυχοδραστικών φαρµάκων και την απότοµη άνοδο της ενασχόλησης µε τα τυχερά παιχνίδια/στοιχηµατισµό, όπως και της υπερβολικής χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών παιχνιδιών (gaming).

Οι τάσεις αυτές είναι εντονότερες στα κορίτσια, µε το χάσµα µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στη χρήση ουσιών να µειώνεται ή και να ανατρέπεται.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση: «Παρότι η συνεχιζόµενη µείωση της χρήσης των παραδοσιακών ουσιών είναι ένα καλό σηµάδι, είναι σαφές ότι δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε µείωση του κινδύνου. Πράγµατι, η συνύπαρξη της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών µε συµπεριφορές υψηλού κινδύνου στον ψηφιακό κόσµο συνιστά µια νέα και σύνθετη πρόκληση για τη δηµόσια υγεία».

Η υλοποιήθηκε το 2024 σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων 25 κρατών-µελών της ΕΕ (1), µε την συνεργασία του EUDA και τον συντονισµό του Ιταλικού Εθνικού Συµβουλίου για την Έρευνα (CNR).

Πρόκειται για τον όγδοο κύκλο συλλογής δεδοµένων από το 1995 και τον πρώτο µετά την πανδηµία COVID-19. Συνολικά στον τελευταίο αυτό κύκλο συµµετείχαν 113.882 µαθητές ηλικίας 15–16 ετών, απαντώντας σε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο.

Η φετινή έκδοση σηµατοδοτεί 30 χρόνια συστηµατικής παρακολούθησης συµπεριφορών υψηλού κινδύνου των εφήβων στην Ευρώπη.

Τα ευρήµατα στην Ελλάδα

Τον περασµένο Μάιο δηµοσιεύθηκε η Σύνοψη µε τα κύρια ευρήµατα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, δηµοσιεύθηκε εκτενής Έκθεση, η οποία περιλάµβανε αναλυτικά τα ευρήµατα για την χώρα και για τις 13 Περιφέρειες.

Η Έκθεση από το ελληνικό σκέλος της έρευνας θα είναι διαθέσιµη εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες και υλικό από τις προηγούµενες έρευνες ESPAD στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα του Επιστηµονικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγεινής – Νευροεπιστηµών & Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ).

Η «Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία των έφηβων-µαθητών» υλοποιείται από το ΕΠΙΨΥ στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές (ΕΚΤΕΠΝ).

Η έρευνα ξεκίνησε το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και από το 1993 συνεχίζεται σταθερά από το ΕΠΙΨΥ, επιτρέποντας τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των συµπεριφορών ψηλού κινδύνου στη χώρα µας για εδώ και µία 40ετία.

Η έρευνα του 2024 υλοποιήθηκε σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγµα 6.810 µαθητών από 488 σχολικές µονάδες µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Σύµφωνα µε τα νεότερα δεδοµένα, οι 16χρονοι στην Ελλάδα υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σχεδόν σε όλους τους δείκτες καπνίσµατος: το 54% έχει καπνίσει παραδοσιακό ή/και ηλεκτρονικό/vape τσιγάρο (48% ο Μ.Ο.) και σε υψηλότερο ποσοστό αναφέρει «εύκολη» πρόσβαση στα προϊόντα αυτά, ενώ από το 2019 καταγράφεται εντονότερη άνοδος στο κάπνισµα ηλεκτρονικού τσιγάρου/vaping και στον πειραµατισµό σε πολύ µικρή ηλικία (≤13 ετών).

Σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, η πρόσβαση σε αυτό θεωρείται από τους 16χρονους στην Ελλάδα από τις ευκολότερες στην Ευρώπη.

Και παρότι ο επιπολασµός της κατανάλωσης βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο της 25ετίας, οι 16χρονοι στην Ελλάδα αναφέρουν σε υψηλότερα ποσοστά κατανάλωση ≥1 φορά σε όλη τη ζωή και κατά τον τελευταίο µήνα, καθώς και υπερβολική κατανάλωση (≥5 ποτά στη σειρά σε µία περίσταση) και µέθη—µε τις τελευταίες δύο συµπεριφορές µάλιστα να εµφανίζουν στη χώρα µας σηµαντική αύξηση την τελευταία 5ετία.

Στις παράνοµες/άλλες ουσίες -αντίθετα µε ότι ίσχυε τις προηγούµενες δεκαετίες – τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι πλέον γενικά παρόµοια ή και οριακά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

Υψηλότερη στη χώρα µας είναι η χρήση εισπνεόµενων ουσιών (π.χ., κόλλα, βενζίνη) και ισχυρών οπιοειδών παυσίπονων χωρίς τη συνταγή γιατρού, ενώ υψηλότερο είναι και το ποσοστό των εφήβων που θεωρούν ότι τους είναι «εύκολο» να βρουν κάνναβη, κοκαΐνη ή ηρεµιστικά/υπνωτικά χωρίς συνταγή γιατρού σε περίπτωση που το ήθελαν (σε αντίθεση µε την πτωτική τάση που παρατηρείται σε πολλές χώρες µετά το 2011).

Η Ελλάδα, τέλος, κατέχει από τις υψηλότερες θέσεις πανευρωπαϊκά στην ενασχόληση µε τα τυχερά παιχνίδια/στοιχηµατισµό, συµπεριλαµβανοµένης της υπερβολικής ενασχόλησης (11% έναντι 6%).