Ελλάδα

Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2025, με την ένταξη επιπλέον δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η με α.π. 22951/12.11.2025 (Β’6082) τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, για την ανακατανομή ποσού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ που δεν αξιοποίησαν δικαιούχοι που είχαν επιλέξει την υψηλή περίοδο για να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τον πίνακα μη κληρωθέντων δικαιούχων της χαμηλής περιόδου βάσει της σειράς κατάταξή τους στην κλήρωση που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ο πίνακας των νέων δικαιούχων χαμηλής περιόδου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025.

Στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στις ορεινές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι νέοι κληρωθέντες δικαιούχοι θα λάβουν το προσεχές διάστημα, ενημέρωση μέσω sms και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, η κατάσταση της αίτησής τους θα τροποποιηθεί, ενώ θα λάβουν και οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα για τη διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία και γεωγραφικό περιορισμό. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να τηρούν λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα.

Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Τουρισμού πραγματοποιείται με την ουσιαστική συνδρομή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Alpha Bank και Eurobank, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και του φορέα υλοποίησης του έργου, Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια για τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους όλους τους μήνες του χρόνου, υλοποιώντας τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, σε ολόκληρη την Επικράτεια».

