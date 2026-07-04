Νέοι άξονες του Φεστιβάλ Βιβλίου

Το Φεστιβάλ Βιβλίου δεν πρέπει να είναι μόνο μια πολιτιστική γιορτή, αλλά ένας μόνιμος θεσμός που καλλιεργεί την αναγνωστική ικανότητα των πολιτών από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικία.

Οι παρακάτω προτάσεις κατηγοριοποιημένες σε άξονες είναι ανέξοδες, δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες.

Σχολεία

Ουσιαστική ενίσχυση των δράσεων φιλαναγνωσίας των Δημοτικών μας Σχολείων και Γυμνασίων που παρουσιάζονται στην περιοχή τους για διάχυση των μηνυμάτων στην κοινότητα.

Συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα για σχεδιασμό δράσεων φιλαναγνωσίας.

Οικογένεια

Νήπια και μικρά παιδιά ωφελούνται όταν είναι ακροατές βιβλίων που διαβάζουν οι γονείς τους. Πολλοί γονείς θα συμμετείχαν σε εργαστήρια της τέχνης της ανάγνωσης.

Νέοι ενήλικoι

Προσέγγιση νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και επεξεργασία γραπτού λόγου μέσω συλλόγων, οργανώσεων, ενώσεων για συμμετοχή τους σε εργαστήρια.

Ψηφιακή εποχή και ΤΝ

Ενημέρωση των αναγνωστών στην κριτική αξιολόγηση κειμένων που παράγονται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω ενός τηλεοπτικού προγράμματος.

Τρίτη ηλικία, φοιτητές, άνεργοι

Τιμώνται οι πρωταθλητές αναγνώστες της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης. Παλαίμαχοι αναγνώστες (65+), φοιτητές και άνεργοι ενισχύονται με έκπτωση για την αγορά του αγαπημένου τους βιβλίο.

Τοπικό βιβλίο

Τοπικές εκδόσεις που αναδεικνύουν ανθρώπινες αξίες, τη χανιώτικη παράδοση και τον πολιτισμό έχουν την δική τους μέρα. Οι παραπάνω προτάσεις δεν αποσκοπούν μόνο στην αύξηση των αναγνωστών αλλά στην ενίσχυση μιας βασικής δημοκρατικής δεξιότητας: της κατανόησης του γραπτού λόγου. Έχουμε πολιτισμό κειμένων αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μιας δημοκρατίας πρέπει να κατανοούν τα θεμελιώδη κείμενα της.