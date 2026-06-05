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Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

«Νεοχωρίτικο Αντάμωμα 2026» στην παραλία της Νέας Χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Σύλλογος Νέας Χώρας προσκαλούν τους κατοίκους, τους φορείς και τους φίλους της γειτονιάς στο μεγάλο «Νεοχωρίτικο Αντάμωμα 2026». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00, στον προαύλιο χώρο του ΚΑΠΗ στην παραλία της Νέας Χώρας.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται:

«Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη της νέας καλοκαιρινής περιόδου. Ελάτε να την υποδεχτούμε μαζί και να συζητήσουμε με την παρουσία των τοπικών αρχών, των φορέων, των ενοριών Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Αικατερίνης, και πάνω από όλα όλων των Νεοχωριτών για το μέλλον της όμορφης γειτονιάς μας.
Το «Αντάμωμα» θα πλαισιώσει και θα ομορφύνει την εκδήλωσή μας το παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη.
Παράλληλα, θα λειτουργήσει:
1. Έκθεση Φωτογραφίας «Η Νέα Χώρα του Χθες»: ανοιχτό κάλεσμα ώστε οι κάτοικοι να δανείσουν παλιές φωτογραφίες της γειτονιάς. Αυτές θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΚΑΠΗ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ θα αναρτηθούν και στο site του συλλόγου. Στόχος μας να επιλέξουμε τις καλύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές και να δημιουργήσουμε μόνιμη έκθεση φωτογραφιών της Ν. Χώρας του χθες.
2. «Το Κουτί της Γειτονιάς» (Ιδέες & Προτάσεις): Τοποθέτηση ενός κιτίου όπου οι κάτοικοι θα ρίχνουν γραπτώς, ιδέες για δράσεις και προτάσεις για αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων της γειτονιάς μας
3. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα με κρητικό πιλάφι καλιτσούνια κρασί και γλέντι με μουσική δίπλα στο κύμα».

Είσοδος ελεύθερη.

 

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