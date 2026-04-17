Νέο βιβλίο: «Τω καιρώ εκείνω σε μια επαρχιακή πόλη της δεκαετίας του 1960»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΠΕΚ- Πυξίδα της πόλης». Ο τίτλος του είναι «Τω καιρώ εκείνω σε μια επαρχιακή πόλη της δεκαετίας του 1960».

Τα ερωτήματα στα οποία το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει είναι πολλά. Πώς ήταν η ζωή στην ελληνική επαρχία στη δεκαετία του 1960; Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στις πόλεις και πώς στα χωριά; Ποια ήταν η οικογενειακή, η κοινωνική και η θρησκευτική τους ζωή; Σε τι διέφερε η διατροφή, η ένδυση και η διασκέδασή τους από τη σημερινή; Πώς τα έβγαζαν πέρα οι μεγάλοι,τι όνειρα έτρεφαν για το μέλλον και πώς βίωναν οι μικροί την παιδική τους ηλικία;
Σ’ αυτά και σε πολλά ακόμα ερωτήματα επιχειρεί ν’ απαντήσει ο συγγραφέας του βιβλίου, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο κι έζησε εκεί τα παιδικά του χρόνια κατά τη δεκαετία που αποκλήθηκε «μακρά». Είναι ο Χάρης Στρατιδάκης, ο οποίος έχει στην εργογραφία του 50 ακόμη βιβλία, μεταξύ των οποίων άλλα δύο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, με τους τίτλους «Ιστορικές περιηγήσεις στα Χανιά» και «Ο Δημοτικός Κήπος των Χανίων. Ιστορία και λειτουργίες ενός χώρου αστικού πρασίνου».
Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να επισκοπήσει τη δεκαετία του 1960χωρίς τον συνηθισμένο στις περιπτώσεις αυτές ψυχικό καλλωπισμό του παρελθόντος, αλλά με τη ματιά του ουδέτερου παρατηρητή και σχολιαστή, αφού μάλιστα υπάρχει η απαραίτητη χρονική απόσταση απ’ αυτήν του μισού και πλέον αιώνα.

Τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται στο διεθνές πλαίσιο της δεκαετίας του 1960, στην περιγραφή του Ρεθύμνου και της υπαίθρου του, στην κατοικία, στο κατ’ ανάγκην «οικολογικό» πλαίσιο της εποχής, στην οικογενειακή, την κοινωνική και τη θρησκευτική ζωή, στη διατροφή, την ένδυση και την υπόδηση.

Εξετάζεται επίσης η παιδική ζωή της εποχής, η εκπαίδευση, η οικονομική ζωή, οι επικοινωνίες, οι μετακινήσεις και οι μεταφορές, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η εθνική και πολιτική ζωή. Κι ακόμα η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή, η διασκέδαση και τα χαρακτηριστικά της επαρχιακής νεολαίας που διήνυε«τω καιρώ εκείνω» την εφηβεία της. Αρκετά αναλυτικά εξετάζεται επίσης στο παράρτημα η ζωή στα ελληνικά χωριά της εποχής που ιστορείται.Το βιβλίο κλείνει με τα κεφάλαια «Πού ’σουνα νιότη πού ’δειχνες…» και «Τι να πούμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, αφού έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα».

Το βιβλίο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα 4 Μαΐουστις 7.30 το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στο Σπίτι του Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου της πόλης.Σε μια πρωτότυπη εκδήλωση, δέκα Ρεθεμνιώτες των ’60ies, ορμώμενοι απ’ αυτό θα διηγηθούν σύντομα ιστορίες που βίωσαναλλά είχαν ξεχάσει στο βάθος της υπερεξηντάχρονης μνήμης τους.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

