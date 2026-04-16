Νέο τραγούδι: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» από την Ελ. Τσαλιγοπούλου και τον Κώστα Λειβαδά (βίντεο)

Περισσότερες από 10.000 προβολές στο Διαδίκτυο έχει ήδη το νέο τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου σε μουσική Κώστα Λειβαδά και στίχους Αγλαΐας Σφήκα: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω».

Πρόκειται για το δεύτερο τραγούδι από την καινούργια τους δουλειά που θα κυκλοφορήσει σύντομα στο σύνολό της.

Το «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω» είναι χασάπικο με τους στίχους της Αγλαΐας Σφήκα να “μιλάνε” στην καρδιά των ακροατών:

Μα δε μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου

Κι είναι η χαρά μου μισή

Και με πονάει τόσο που είσαι μακρυά μου

Τώρα ειδικά πιο πολύ

Μα δε μπορώ να σε ξεχάσω καρδιά μου

Γίνε στεριά μου ξανά

Τ αφήνω όλα πίσω να ‘ρθεις κοντά μου

Έλα, δεν είναι αργά…

Οπως σημειώνει ο Κώστας Λειβαδάς η παρουσίαση και κυκλοφορία του τραγουδιού μαζί με ολόκληρο το δίσκο που θα έχει τίτλο: “Ριγιούνιον” θα γίνει στις αρχές Μαίου.