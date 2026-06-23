Νέο τραγούδι από τον Μάνο Τρυπιά

Ο τραγουδοποιός Μάνος Τρυπιάς επέστρεψε με το νέο του single με τίτλο “Άρρωστα Πρέπει”, ένα τραγούδι που προαναγγέλλει το τρίτο του album, που θα έχει γενικό τίτλο “Οχλοθυμαδόν” και αποτελεί μια δυνατή καλλιτεχνική και κοινωνική κατάθεση πάνω στις επιταγές, τους περιορισμούς και τα στερεότυπα που συνοδεύουν τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση.

Μέσα από έναν βιωματικό και άμεσο λόγο, το τραγούδι αφηγείται τη διαδρομή ενός ανθρώπου που μεγαλώνει ακολουθώντας διαρκώς κανόνες, υποδείξεις και κοινωνικά «πρέπει». Από τις συμβουλές των γονιών και τις απαιτήσεις του σχολείου, μέχρι την πειθαρχία του στρατού και τις ευθύνες της ώριμης ζωής, αναδεικνύοντας το βάρος των προσδοκιών που συχνά απομακρύνουν τον άνθρωπο από την προσωπική του αλήθεια.

Μουσικά, το “Άρρωστα Πρέπει” κινείται σε rock μονοπάτια, εμπλουτισμένο με επιρροές reggae.

Μουσική: Μάνος Τρυπιάς | Στίχοι: Κώστας Ντίνος

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