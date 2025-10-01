Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp αποτελεί νέα πρόταση της γαλλικής εταιρείας, ανήκει στην D κατηγορία, ενσωματώνει αποκλειστικές τεχνολογίες και πρωτοποριακό κινητήριο σύνολο, ενώ αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο του οράματος της μάρκας.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο που εξελίχθηκε ειδικά για αυτό το μοντέλο. Αυτό το σύστημα κίνησης είναι μοναδικό τόσο σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, όσο και ως προς την οικονομία, με βελτιστοποιημένη λειτουργία των τεσσάρων κινητήρων, ενός κινητήρα εσωτερικής καύσεως και τριών ηλεκτρικών. Συγκεκριμένα κάτω από το καπό, ο 1.200άρης 3κύλινδρος κινητήρας διαθέτει νέο υπερσυμπιεστή, που εκτοξεύει την ισχύ στα 110kW ή 150 ίππους και τη ροπή στα 230 Nm. Το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών έχει ενισχυθεί κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή και το έξτρα βάρος. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 ίππους. Ο βασικός ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα, που αποδίδει ισχύ 50 kW (70 ίππους) και ροπή 205 Nm, ο δεύτερος βασικός ηλεκτροκινητήρας, μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα, που αποδίδει ισχύ 100 kW (136 ίππους) και ροπή 195 Nm και ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως) που αποδίδει ισχύ 25 kW (34 ίππους) και ροπή 50 Nm. Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει μια ομαλή και δυναμική εμπειρία οδήγησης, με απρόσκοπτες αλλαγές ταχυτήτων και χωρίς απώλεια ροπής ή «κενά» στην απόδοση της ισχύος και την αίσθηση της οδήγησης. Ο θερμικός κινητήρας και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται για να εκμεταλλευθούν όλες τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Η επιτάχυνση 0- 100χλμ/ώρα έρχεται σε 6,4δευτερόλεπτα, ενώ το ρεπρίζ 80- 120χλμ/ώρα πραγματοποιείται σε 4 δευτερόλεπτα.

Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 22kWh/400V. Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι η HSG (μίζα- γεννήτρια υψηλής τάσεως), χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο, και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας.

Το μοντέλο επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000 χιλιομέτρων για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, αφού ακόμα και όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι 5,8 λίτρα/100 χλμ.

Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, μπορεί να οδηγηθεί ως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από συμβατική παροχή ή σημείο φόρτισης, καθώς και όταν το αυτοκίνητο κινείται στο δρόμο, μέσω της λειτουργίας αναγεννητικής πέδησης. Διαθέτει επίσης σύστημα ελέγχου του πλαισίου, που έχει εξελιχθεί από τους μηχανικούς της Alpine, καθώς και αυτορυθμιζόμενη έξυπνη ανάρτηση με κάμερα προληπτικής δράσης. Ο συνδυασμός της τετρακίνησης και του συστήματος τετραδιεύθυνσης, αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο μεταξύ των full-liners, συνδυάζοντας ισχύ, ευελιξία και πολύ καλές επιδόσεις.

Το Renault Rafale είναι ένα σπορ SUV με μήκος 4,71 μέτρα, πλάτος 1,86 μ. και ύψος 1,61 μ.. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο (2,74 μέτρων) με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανεπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών.

Τέλος, το Renault Rafale διαθέτει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), συμπεριλαμβανομένου του ISA ή Intelligent Speed Assist, μιας νέας λειτουργίας που εντοπίζει το όριο ταχύτητας που ισχύει κάθε στιγμή, χάρη στη γεωγραφική τοποθεσία και την αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας, και προειδοποιεί τον οδηγό εάν το έχει υπερβεί.