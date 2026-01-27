Νέο “χτύπημα” Πολάκη: «Ανατινάξατε τη νομιμότητα κ. Αρναουτάκη και κ. Παπαδογιάννη»

“Ξαναχτύπησε” ο Παύλος Πολάκης το βράδυ της Τρίτης για τις καταγγελίες του αναφορικά με διαφημιστικές δαπάνες Ο.Α.Κ. και Περιφέρειας Κρήτης, προσθέτοντας πως «ούτε η ιστοσελίδα “Ο Κόσμος της Ενημέρωσης” είναι στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Τύπου για να δικαιούται χρηματοδότηση», παραθέτοντας το αντίστοιχο μητρώο.

Μετά την πρωίνή του παρέμβαση, απευθυνόμενος στους κ.κ. Αρναουτάκη και Παπαδογιάννη, σημείωσε πως δεν είναι στο μητρώο «γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου για να μπορούν να καταχωρηθούν», τις οποίες και κοινοποίησε με φωτογραφίες.

Κάλεσε δε τον Περιφερειάρχη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. να διαβάσουν τις προϋποθέσεις αυτές προσεκτικά και κατέληξε: «Ειλικρινά κύριε Αρναουτάκη (και κύριε Παπαδογιάννη): ΜΑΣ ΤΑΡΑΞΑΤΕ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!!!! ή σωστότερα ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΤΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!!!».

Καταλήγοντας πρόσθεσε: «Ήθελα και να ’ξερα η “δυνατή φωνή των Χανίων” ξέρει κάτι για όλα αυτά;;;; (ρητορικό βεβαίως το ερώτημα)».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη: