Νέο πρόγραμμα επισκέψεων στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη

Από τον Δήμο Χανίων έγινε γνωστό ότι τροποποιείται το πρόγραμμα λειτουργίας και επισκέψεων της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης», που φιλοξενείται στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων.

Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις για το κοινό θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

Η έκθεση παρουσιάζει σημαντικά τεκμήρια από το Αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, αναδεικνύοντας πτυχές της ζωής, του έργου και της πολύπλευρης προσωπικότητάς του, μέσα από ντοκουμέντα του αρχείου, που παραχωρήθηκε από τη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη».