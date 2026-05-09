Νέο ωράριο λειτουργίας για το µουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου

Το Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει το νέο ωράριο της Οικίας-Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, καθώς και την έναρξη λειτουργίας του καφέ στον κήπο της ιστορικής οικίας.

Το Μουσείο υποδέχεται τους επισκέπτες του Τρίτη–Παρασκευή από 10:30 π.µ. έως 5:30 µ.µ. και Σάββατο–Κυριακή από 11 π.µ. έως 4 µ.µ. (τελευταία είσοδος µισή ώρα πριν από τη λήξη του ωραρίου, ∆ευτέρα κλειστά). Από την 1η Ιουνίου το ωράριο θα διευρυνθεί.

Φιλόξενο και διακριτικό σε έναν από τους πιο όµορφους και ιστορικούς κήπους των Χανίων, το καφέ-µπιστρό στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου είναι ανοικτό καθηµερινά (εκτός ∆ευτέρας) από τις 11 το πρωί µέχρι τα µεσάνυχτα.