Νέο μπαράζ αμερικανικών πληγμάτων στις νότιες ακτές του Ιράν – Πύραυλοι κατά βάσεων των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν από την Τεχεράνη

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει «πολύ χειρότερη» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στις λιμενικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ. Σε τμήματα των περιοχών αυτών καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

«Αυτό αποτελεί αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερα», προειδοποίησε.

Παρά την εντολή για νέα στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει η νέα έξαρση της έντασης να τελειώσει γρήγορα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα των ιρανικών δυνάμεων «να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Από την πλευρά του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της χώρας, δήλωσε ότι «ο επιτιθέμενος εχθρός και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Σειρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μετά το Μπαχρέιν σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ.

Λίγο αργότερα οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον «σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων» σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας «τιμωρητικής απάντησης» στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα.

Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους», λέει ο Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Νέες απειλές, στρατιωτικά πλήγματα και αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα

Πριν διατάξει τα νέα πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», προκαλώντας εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από το Πακιστάν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Αργότερα την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά «κάλεσε πριν από λίγο» και ότι επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει μια συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επικοινωνία, ούτε αποκάλυψε ποιος συμμετείχε στην κλήση, ωστόσο αμφισβήτησε την αξία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς «κάπως τρελούς».

Τα νέα πλήγματα πραγματοποιούνται λίγο πριν από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά τις επιθέσεις, η Τεχεράνη έχει επιμείνει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι θα επιβάλει τέλη διέλευσης και απειλώντας με πλήγματα εναντίον πλοίων που παρεκκλίνουν από τις εγκεκριμένες διαδρομές.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει τουλάχιστον τρία πλοία τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων την Τρίτη και ακολούθως σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατηγορώντας το Ιράν ότι «παραβιάζει τη συμφωνία κάθε μέρα».

Αργότερα, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οτιδήποτε συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την προηγούμενη δήλωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει».